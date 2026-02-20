قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
دعاء الليلة الثالثة في رمضان .. أفضل كلمات تجلب لك الرزق والخير كله
قائمة بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز
أحمد عبدالوهاب: لا أحب التعليق على السوشيال ميديا .. والارتجال أساسه المسرح

حل الفنان أحمد عبدالوهاب ضيفًا على برنامج «الكلمة» عبر راديو إنرجي مع إيناس سلامة الشواف،  مسؤلة التنسيق بإنرجي حيث تحدث عن رؤيته للكلمة ومسؤولية الفنان، وكواليس اختياراته الفنية.
 

وأكد عبدالوهاب أن توقيت الكلمة عنصر حاسم في كل ما نقوله أو نفعله، سواء كانت نصيحة أو رأيًا، مشيرًا إلى أن الصمت أحيانًا يكون أبلغ من الكلام، لكن هناك مواقف لا تحتمل السكوت، ويصبح التعبير فيها واجبًا.

وأضاف أنه يحرص على الالتزام بكلمته، ويتراجع فقط إذا شعر أنه ظلم شخصًا ما.

أوضح أن الفنان مسؤول عن كلمته، إلا أن الزمن الحالي أصبح صعبًا، فكل رأي بات يجد من يدافع عنه أو يهاجمه، لافتًا إلى أن أجواء السوشيال ميديا أصبحت أكثر قسوة وصعوبة لذلك يفضّل تجنب التعليق على الأحداث والجدل الدائر عبر المنصات.
 تحدث عن علاقته بزوجته، مشيرًا إلى أنهما يستخدمان إيفيهات ولزمات من الأفلام والمسلسلات في حياتهما اليومية، مثل جملة «عندي مليون حفلة» من فيلم الباشا تلميذ، مؤكدًا أن هذا يعكس تأثير الفن في تفاصيل الحياة اليومية.
 أشار إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة حين تبقى جملة أو كلمة قدّمها في عمل فني عالقة في أذهان الجمهور، لكنه لا يعتمد على وجود “لزمة” ثابتة في أعماله، إذ يرى أن الأمر يتوقف على طبيعة الشخصية التي يقدمها.
 وعن اختياراته الفنية، شدد على أهمية جودة النص، موضحًا أنه يفضّل دائمًا أن يكون الورق جيدًا، مع وجود مخرجين استثناء قد يوافق على العمل معهم فورًاوأكد أنه يسعى دائمًا لأن يكون جزءًا من عمل ناجح.
 كما أوضح أن المخرج هو صاحب الرؤية أثناء التصوير، لكنه يحرص خلال جلسات التحضير على مناقشة تفاصيل العمل.

ولفت إلى أن الارتجال أساسه المسرح، أما في الدراما والسينما فيجب أن يكون الارتجال بالاتفاق المسبق.
 

وفي حديثه عن أدوات التمثيل، أشار إلى أن لغة العين والجسد قد تكون أحيانًا أبلغ من الكلمات، مستشهدًا بأعمال مثل مسلسل الحشاشين وكامل العدد، حيث لعبت تعبيرات العين دورًا أساسيًا في الأداء.
 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفنان في النهاية هو «موهبة واختيارات»، وأن الحفاظ على الكلمة واحترامها يظل من أهم ما يميز الفنان الحقيقي.

