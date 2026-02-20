وفاء عامر: لو كنت قاضية لن أوافق على الخُلع بسهولة

تحدثت الفنانة وفاء عامر عن رؤيتها لقانون الأحوال الشخصية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين الخطيب، في برنامج “ورا الشمس” المذاع عبر شاشة قناة “الشمس”.

وخلال الحلقة، وجَّهت ياسمين الخطيب سؤالًا لوفاء عامر، حول: “ما الذي يمكن أن تُغيّره إذا كانت قاضية في محكمة الأسرة؟”، لتؤكد الأخيرة “أنها لا توافق على منح الخُلع بسهولة”.

وأوضحت وفاء عامر، أن تفكك الأسرة يترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على الأبناء، قائلة “البيوت لما بتتخرب؛ الولاد هما اللي بيتعبوا”.

وأشارت إلى أن هناك من يلجأ إلى الخُلع مع أول خلاف، وهو أمر لا تؤيده، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن العنف مرفوض تمامًا، مؤكدة أن من حق الزوجة طلب الانفصال؛ إذا تعرضت للضرب، متسائلة: “يعني إيه راجل يمد إيده على مراته؟.. في الحالة دي من حقها تخلع”.

وأضافت وفاء عامر أن الضغوط المادية وحدها لا تستدعي الانفصال، مشيرة إلى أهمية مساندة الزوج في أوقات الأزمات، خاصة إذا كان يسعى إلى توفير احتياجات أسرته.

وأكدت أنها مع صبر الزوجة وتحملها للظروف الصعبة، لكن دون المساس بكرامتها؛ لأن الكرامة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.