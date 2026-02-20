قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وفاء عامر: لو كنت قاضية لن أوافق على الخُلع بسهولة

أحمد البهى

تحدثت الفنانة وفاء عامر عن رؤيتها لقانون الأحوال الشخصية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين الخطيب، في برنامج “ورا الشمس” المذاع عبر شاشة قناة “الشمس”.

وخلال الحلقة، وجَّهت ياسمين الخطيب سؤالًا لوفاء عامر، حول: “ما الذي يمكن أن تُغيّره إذا كانت قاضية في محكمة الأسرة؟”، لتؤكد الأخيرة “أنها لا توافق على منح الخُلع بسهولة”.

وأوضحت وفاء عامر، أن تفكك الأسرة يترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على الأبناء، قائلة “البيوت لما بتتخرب؛ الولاد هما اللي بيتعبوا”.

وأشارت إلى أن هناك من يلجأ إلى الخُلع مع أول خلاف، وهو أمر لا تؤيده، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن العنف مرفوض تمامًا، مؤكدة أن من حق الزوجة طلب الانفصال؛ إذا تعرضت للضرب، متسائلة: “يعني إيه راجل يمد إيده على مراته؟.. في الحالة دي من حقها تخلع”.

وأضافت وفاء عامر أن الضغوط المادية وحدها لا تستدعي الانفصال، مشيرة إلى أهمية مساندة الزوج في أوقات الأزمات، خاصة إذا كان يسعى إلى توفير احتياجات أسرته.

وأكدت أنها مع صبر الزوجة وتحملها للظروف الصعبة، لكن دون المساس بكرامتها؛ لأن الكرامة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.

