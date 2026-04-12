اقتحامات متواصلة للمسجد الأقصى بقيادة بن غفير ومشاركة مستوطنين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن اقتحامات المسجد الأقصى ما زالت تتكرر ضمن فترتين يوميًا، مشيرة إلى أن الفترة الصباحية شهدت اقتحامًا قاده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برفقة مستوطنين.

وأوضحت، خلال رسالة على الهواء، أن بن غفير نفّذ جولة داخل باحات المسجد الأقصى، حيث أدى طقوسًا دينية وقدّم شروحات حول ما يسمى «الهيكل»، في خطوة اعتبرتها انتهاكًا للوضع التاريخي القائم منذ عام 1967، والذي ينص على الوصاية الأردنية الهاشمية على المسجد.

وأضافت أن الاقتحام انتهى بخروج المقتحمين، فيما أُغلقت أبواب المسجد أمام المستوطنين في الفترة المسائية، مؤكدة تسجيل مئات المشاركين في الاقتحامات، بالتزامن مع إجراءات مشددة تُفرض على الفلسطينيين، ما يعكس تصعيدًا في الانتهاكات بالقدس.