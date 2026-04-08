بيان ثلاثي حاسم.. رفض قاطع لتغيير وضع القدس وتحذير من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالمقدسات

أعربت كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، عن قلقها البالغ من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، محذّرة من تداعيات خطيرة قد تهدد الاستقرار في المنطقة وتؤجج التوترات، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأكد البيان أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددًا على رفض جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة.

الحفاظ على الوضع التاريخي

وشددت المنظمات الثلاث على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، باعتباره أحد أهم المقدسات الإسلامية التي يجب احترام قدسيتها وعدم المساس بها.

كما جدد البيان التأكيد على الموقف الثابت والداعم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

تحقيق السلام العادل والدائم

وفي السياق ذاته، أعادت المنظمات التأكيد على دعمها الكامل لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، باعتباره المسار السياسي العادل والوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

https://www.youtube.com/live/G0JuCygkBkA?si=VnOahOk5iFWt38Sy