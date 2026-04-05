فلسطين: اقتحام واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة طولكرم واعتقال شاب

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الأحد /، وسط مدينة طولكرم، في اليوم الـ 434 من العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت آلياتها وفرق المشاة في وسط المدينة، أبرزها دوار جمال عبد الناصر، وميدان الشهيد ثابت ثابت، ومطلع شارع الحدادين، وشارع باريس، وشارع المستشفى.

وأضافت أن المنطقة شهدت حالة من الاستنفار، حيث لاحق جنود الاحتلال المواطنين والمركبات، تزامنا مع إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية، كما داهموا عددا من المحال التجارية وأجبروا أصحابها على إغلاقها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب ثائر يونس بعد تقييده وتعصيب عينيه.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، اليوم، خربة مسعود جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن عددا كبيرا من المستوطنين اقتحموا الخربة ومارسوا أعمال ترهيب وعربدة فيها، فيما اعتدى أحدهم على مواطن وقام بكسر هاتفه الخليوي بحجة تصويرهم.

كما اقتحم مستوطنون موقع صانور "ترسلة" بالقرب من بلدة جبع جنوب جنين مدججين بالسلاح، وقاموا بأعمال استفزازية للمواطنين القريبين من الموقع.