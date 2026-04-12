جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

جدول امتحانات شهر ابريل 2026

من جانبها تستعد مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية وكذلك المدارس ، لإعلان جدول امتحانات شهر ابريل 2026 جميع الصفوف قريباً

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر ابريل 2026 لا يكون موحداً على مستوى الجمهورية ، بينما يختلف من محافظة لأخرى .

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. موعد البداية

من جانبها أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم ، حسمت خلالها موعد بداية جدول امتحانات شهر ابريل 2026 ليتم الإلتزام به في مختلف محافظات الجمهورية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون جدول امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي - لغات) بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، في الفترة من السبت 2 مايو 2026 حتى الخميس 7 مايو 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتباع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال الامتحانات خلال امتحانات شهر ابريل 2026 ، طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات .

امتحانات شهر ابريل 2026 .. التعليم تكشف حقيقة تأجيلها

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل يتم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بشأن تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات تنص على تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس للمرة الثانية

وحذر شادي زلطة من الإنسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإحتماعي ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام فقط بما يتم إعلانه في البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم .