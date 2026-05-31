حي شمال الغردقة يزيل أعمال بناء مخالفة بالدور الخامس في منطقة الموظفين

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة حملاتها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات، حيث نفذت إزالة فورية لمبانٍ مخالفة دون ترخيص بمنطقة الموظفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بفرض الانضباط العمراني والتعامل الحاسم مع المخالفات في مهدها.

وجاءت الحملة بناءً على تعليمات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، أعمال الإزالة بمشاركة مسؤولي المتابعة الميدانية وقسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية.

وأسفرت الحملة عن إزالة مبانٍ مخالفة أُنشئت دون الحصول على التراخيص القانونية بالدور الخامس العلوي بأحد العقارات بمنطقة الموظفين، عبارة عن حوائط من الطوب الأحمر وأسقف خرسانية على مساحة تقدر بنحو 130 مترًا مربعًا.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد أن أجهزة الحي تتعامل بشكل فوري مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الاشتراطات البنائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على التخطيط العمراني ومنع ظهور العشوائيات.

وأشار رئيس حي شمال الغردقة إلى أن حملات المتابعة والجولات الميدانية مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، لرصد أي مخالفات والتعامل معها قبل تفاقمها.

وشدد على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن أجهزة الحي لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها الإضرار بالمظهر الحضاري للمدينة أو مخالفة الاشتراطات المنظمة للبناء، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة المواطنين واحترام التخطيط العمراني يأتيان في مقدمة أولويات العمل.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود محافظة البحر الأحمر لإعادة الانضباط إلى الشارع، والحفاظ على الطابع الحضاري لمدينة الغردقة باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر.