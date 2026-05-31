أخبار الوادي الجديد: توزيع لحوم 54 أضحية للأسر المُستحقة بالمراكز.. ووكيل الصحة يتفقد مستشفى الداخلة ووحدتي أسمنت والمعصرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

خلال عيد الاضحي المبارك..

محافظ الوادى الجديد: توزيع لحوم 54 أضحية للأسر المستحقة بالمراكز

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انتهاء أعمال ذبح وتوزيع لحوم 54 أضحية مجانًا خلال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، وذلك في إطار جهود دعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا والفئات المستحقة على مستوى المحافظة.

وأعربت المحافظ عن خالص تقديرها لكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية التي ساهمت في توفير الأضاحي وتنفيذ أعمال التوزيع خلال عيد الأضحى المبارك، مثمنةً جهودها الفاعلة كشريك رئيسي في دعم منظومة العمل الاهلى بالمحافظة، وما تقدمه من إسهامات ملموسة تعزز من وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهم في إدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، أوضح الأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن إجمالي الأضاحي التي تم توفيرها هذا العام بلغ 54 أضحية، منها 22 أضحية مقدمة بالمجان من مؤسسات (الأورمان - صناع الخير - جمعية الدكتور مصطفي محمود - نور على نور) بالإضافة إلى 32 أضحية تم توفيرها بالمساهمة بين مؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية الشريكة بنطاق المحافظة، حيث جرت أعمال الذبح بالمجازر الحكومية والتوزيع وفق قواعد بيانات المستحقين المعتمدة بإدارات التضامن الاجتماعي، مع مراعاة التوزبع الجغرافي العادل على مستوى المراكز.

وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد مستشفى الداخلة ووحدتي أسمنت والمعصرة

واصل الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبرعاية الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

واستهل وكيل الوزارة جولته بزيارة مستشفى الداخلة العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على سرعة التعامل مع الحالات المرضية والطارئة، كما تابع سير العمل بالعيادات الخارجية والأقسام الداعمة، وراجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المخازن للتأكد من وجود مخزون استراتيجي.

وحرص الدكتور شريف صبحي على لقاء عدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات الصحية المقدمة، موجهًا بسرعة الاستجابة لأي شكاوى والعمل على توفير أقصى درجات الرعاية والراحة للمرضى.

كما شملت الجولة التفقدية زيارة الوحدات الصحية بقرى أسمنت والمعصرة التابعة لمركز الداخلة، حيث تابع مدى التزام الفرق الطبية والتمريضية بنوبتجيات العمل ومواعيد الحضور والانصراف، إلى جانب متابعة انتظام تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة "100 مليون صحة" وخدمات وحدات طب الأسرة.

واطمأن وكيل الوزارة على كفاءة منظومة الطوارئ والتحويلات الطبية بين الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية والتعامل مع الحالات المختلفة بكفاءة عالية.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور بيشوي طلعت مدير تنظيم الأسرة، والدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الداخلة العام، والدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة.

وأكد الدكتور شريف صبحي أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل بالقطاع الصحي، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية الصباحية والمسائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لمتابعة الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الوادي الجديد.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم السبت 30 مايو 2026

شهدت أسواق السلع الغذائية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 30 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، وسط توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمحال التجارية والأسواق المختلفة، بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية ويعزز استقرار حركة البيع والشراء.

وتعد الحبوب والبقوليات من السلع الغذائية الرئيسية التي تعتمد عليها الأسر بصورة يومية، لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة، فضلًا عن دورها في إعداد العديد من الوجبات التقليدية التي تحظى بإقبال واسع داخل المحافظة.

وسجلت أسعار السلع الأساسية استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 38 و45 جنيهًا، والمكرونة بين 35 و45 جنيهًا، فيما سجلت زجاجة الزيت أسعارًا تراوحت بين 70 و115 جنيهًا حسب النوع والحجم، كما بلغ سعر كيلو السمن ما بين 90 و350 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدقيق بين 18 و40 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل السكر من 28 إلى 45 جنيهًا للكيلوجرام.

وفي قطاع البقوليات، سجل الفول البلدي أسعارًا تراوحت بين 50 و80 جنيهًا للكيلوجرام، والفول المدشوش بين 60 و80 جنيهًا، والفول المجروش المستورد بين 50 و70 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفول أبو جبة بين 40 و60 جنيهًا، وفول الصويا بين 70 و85 جنيهًا.

كما سجل العدس الأصفر من 50 إلى 70 جنيهًا للكيلوجرام، والعدس أبو جبة من 50 إلى 60 جنيهًا، والعدس الصحيح والأحمر من 50 إلى 70 جنيهًا، فيما تراوح سعر الفاصوليا البيضاء بين 60 و80 جنيهًا، والفاصوليا الحمراء بين 50 و80 جنيهًا، والفاصوليا الصفراء بين 60 و90 جنيهًا للكيلوجرام.

وسجل الحمص المصري من 50 إلى 80 جنيهًا، والحمص المستورد من 55 إلى 70 جنيهًا، بينما تراوح سعر الترمس الحلو والمر بين 40 و60 جنيهًا، والبازلاء المجففة بين 40 و60 جنيهًا للكيلوجرام.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد انتظامًا في عمليات التوريد وتوافرًا للسلع الأساسية دون نقص، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أن الإقبال يتركز على الفول والعدس والأرز والزيوت باعتبارها من السلع الأكثر استهلاكًا داخل المنازل.

وتواصل الجهات الرقابية والغرفة التجارية بالمحافظة متابعة الأسواق بصورة دورية لضمان توافر السلع وضبط الأسعار، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.