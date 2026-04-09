الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

ياسمين بدوي

أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية، والأداءات الصفية، والغياب والحضور لطلاب المدارس.

حيث تم التشديد على ضرورة تسجيل الغياب من داخل الفصل، بحيث يكون التسجيل فعليًا على أرض الواقع، ولا مبرر لمن يخالف ذلك.

كما شملت التعليمات التأكيد على أنه لا إعادة للتقييم الأسبوعي في حالة غياب الطالب وقت تنفيذه داخل الفصل، سواء بعذر أو بدون عذر.

وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم احتساب متوسط التقييمات بعد استبعاد التقييم الفائت؛ فالطالب المنتظم أو الغائب بدون عذر تُحسب درجاته على أساس 12 تقييمًا بإجمالي 240 درجة، أما الطالب الغائب بعذر في تقييمين فتُحسب درجاته على أساس 10 تقييمات بإجمالي 200 درجة.

وإذا أجاب الطالب الغائب على التقييم، يقوم المعلم بتصحيحه دون رصد درجته، ويُكتب بوضوح في الهامش العلوي للصفحة: «الطالب غائب في هذا اليوم».

وبالنسبة للأداء المنزلي، شددت الوزارة على أن يقوم المعلم بتصحيحه في الحصة التالية ورصد درجته، وفي حال غياب الطالب يجب تقديم الواجب في الموعد المحدد كباقي الزملاء، ولا يُقبل التأخير. وإذا قام الطالب بالإجابة وتقديم الواجب بعد غيابه، يُصححه المعلم دون رصد درجة، مع كتابة «الطالب غائب في هذا اليوم» في الهامش العلوي.

ويتم إثبات عذر الغياب في حالة الإجازة المرضية، حيث يطلب المعلم صورة منها من مدير المدرسة، وتُرفق بسجل أعمال السنة.

وفيما يخص درجات المواظبة والسلوك، شددت التعليمات على عدم تقسيم الدرجة، بل تُعتبر درجة واحدة مخصصة لها 10 درجات، ويتم احتسابها بقسمة الدرجة المخصصة على عدد أيام تدريس المعلم للفصل خلال الأسبوع.

أما بالنسبة لسجل الإعداد والأداءات، فقد شددت الوزارة على ضرورة تدوين التقييمات الأسبوعية، والأداء الصفي، والمنزلي في سجل الإعداد، ويمكن الاكتفاء بتصويرها وإرفاقها بالسجل، وفي حال عدم كفاية المساحة يمكن كتابتها في صفحة تالية أو ورقة خارجية وإرفاقها.

وشملت التعليمات أيضًا آلية تسجيل الدرجات، حيث تم التأكيد على أنه في حالة غياب الطالب بعذر أو بدون عذر يُسجل حرف (غ) ولا يُسجل (صفر)، ويُسجل (صفر) فقط في حالة حضور الطالب وعدم إجابته عن التقييم أو تقديم إجابات غير صحيحة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لنماذج التقييمات الثلاثة (أ، ب، ج)، يقوم المعلم بتوزيعها على الطلاب داخل الفصل بصورة متتالية، ولا يُلزم الطالب بنموذج ثابت، بل يتم التغيير في كل مرة.

وزير التربية والتعليم

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث خطط تطوير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج

