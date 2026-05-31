أضاحي العيد تصل البيوت الأكثر احتياجًا بالغربية

أشاد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، من خلال توزيع لحوم الأضاحي وكراتين المواد الغذائية، خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن مؤسسات المجتمع المدني الجادة أصبحت شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لتحقيق التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم كافة المبادرات الإنسانية التي تستهدف الوصول إلى الأسر المستحقة داخل القرى والعزب الأكثر احتياجًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز قيم التكافل والتراحم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مثمنًا حرص مؤسسة صناع الخير على تنفيذ أعمال التوزيع وفق قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وانتظام.

أضاحي العيد

ومن جانبها، أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية تخصيص لحوم 15 عجلًا و5 خراف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة الغربية، حيث تتم أعمال التوزيع من خلال سيارات مجهزة بأحدث نظم التبريد، إلى جانب استخدام حقائب حرارية للحفاظ على جودة اللحوم حتى وصولها إلى المستفيدين بصورة آمنة ومُغلفة بشكل دقيق.

وشملت أعمال التوزيع عددًا من القرى بمراكز المحافظة المختلفة، ففي مركز السنطة يتم التوزيع على قرى بلاي وعزبة البحر وشنراق وعزبة صلاح، بينما يشمل مركز المحلة الكبرى قرى كفر دمرو ومنشأة الأمراء ومحلة حسن، وفي مركز زفتى يتم التوزيع على قرى حنون وكفر الجنيدي وكفر شمارة وسنبو الكبرى وكفر سنبو وعزبة سمير وشبراملس.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

كما تستهدف المؤسسة توزيع لحوم الأضاحي وكراتين المواد الغذائية بقرى مركز سمنود، وتشمل بنا أبوصير وميت حبيب والناصرية، إلى جانب قرى مركز بسيون والتي تضم كفر سالم وكفر عسكر وكوم النجار وكفر الدوار.

تحسين الخدمات الاجتماعية

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أن المحافظة مستمرة في التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق المبادرات الاجتماعية خلال المناسبات المختلفة، بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويعزز روح التكافل داخل المجتمع.