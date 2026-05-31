ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار خزان كيميائي في واشنطن إلى 11 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار خزان مواد كيميائية في ولاية واشنطن الأمريكية إلى 11 قتيلًا، بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثث الأشخاص التسعة الذين كانوا في عداد المفقودين، وفق ما أعلنته السلطات المحلية اليوم الأحد.

وكانت السلطات قد أكدت في وقت سابق مصرع شخصين إثر انهيار خزان يحتوي على مادة "الليكور الأبيض" المستخدمة في صناعة عجينة الورق داخل منشأة تابعة لشركة "نيبون دايناويف باكيجينج" بمدينة لونجفيو يوم الثلاثاء الماضي.

واستمرت عمليات البحث طوال هذه الأيام، حيث عملت فرق الإنقاذ بين الأنقاض داخل المنشأة، كما استخدمت طائرات مسيّرة لتفتيش محيط الموقع بحثًا عن المفقودين.

ويحتوي الخزان المنهار على نحو 900 ألف جالون (3.4 مليون لتر) من المادة الكيميائية، وهي محلول يتكون أساسًا من هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم ويستخدم في صناعة الورق.

وأفاد مسؤولون بأن الاختبارات أكدت وصول بعض الملوثات إلى نهر كولومبيا القريب، إلا أنهم أشاروا إلى عدم رصد أي آثار صحية سلبية على جودة الهواء أو مياه الشرب في مدينة لونجفيو حتى الآن.

واستحوذت شركة نيبون لصناعة الورق، ثاني أكبر مصنّع للورق في اليابان من حيث المبيعات، على مصنع لونجفيو من شركة وييرهاوزر للأخشاب ومقرها سياتل مقابل 225 مليون دولار، وأسست شركة نيبون دايناويف للتغليف التابعة لها بالكامل عام 2016.