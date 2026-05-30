لليوم الثالث .. محافظ الغربية يواصل أكبر حملة لرفع التراكمات من البؤر التاريخية بالمحلة | صور

في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، تنفيذ أكبر حملة مكبرة لرفع التراكمات التاريخية للمخلفات والقمامة بنطاق حي ثان المحلة الكبرى، وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للأهالي.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت منطقة جانب مستشفى الصدر بحي ثان المحلة تنفيذ حملة موسعة شاركت فيها معدات وسيارات ولوادر مراكز ومدن المحلة الكبرى وطنطا وسمنود وكفر الزيات، حيث تم الدفع بعدد كبير من المعدات لرفع كافة التراكمات والمخلفات المتراكمة بالموقع، مع استمرار الأعمال حتى الانتهاء الكامل من تطهير المنطقة وتحسين البيئة المحيطة.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 800 طن من المخلفات والتراكمات، في واحدة من أكبر حملات النظافة التي تشهدها المنطقة، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية خلال أيام العيد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكبرة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على التعامل الفوري مع أي بؤر أو تجمعات قمامة، خاصة التراكمات التاريخية، تنفيذًا لخطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.