محافظ الغربية: الدولة حريصة على وصول الخدمات الطبية لكل المواطنين.. صور

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود فرق القوافل العلاجية والمبادرات الرئاسية المتحركة خلال احتفالات عيد الأضحى التي شهدت انتشارًا مكثفًا بمراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الطبية المتكاملة والتيسير على الأهالي خلال أيام العيد.

توجيهات محافظ الغربية

وأشاد محافظ الغربية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية المشاركة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصحة، وتعمل على دعم المبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية للوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتحقيق الاستفادة القصوى للأهالي، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن الخدمات المقدمة شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرات دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، إلى جانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة والتوعية والتثقيف الصحي، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال الفحوصات أو تلقي العلاج إلى المستشفيات لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الفرق الطبية انتشرت بعدد من أماكن التجمعات والمتنزهات والنوادي، إلى جانب التواجد الميداني بمختلف الإدارات الصحية، تنفيذًا لخطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار أيام العيد.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف أن فرق المبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية حرصت على تقديم الخدمات الطبية والتوعوية بصورة فورية، مع الدفع بفرق طبية متحركة وسيارات قوافل علاجية لتغطية أكبر عدد من المناطق، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على الخدمة الطبية اللازمة.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد الدكتور أحمد محسن، منسق عام القوافل العلاجية، استمرار تمركز سيارات القوافل بالمناطق الحيوية وأماكن التجمعات لتقديم الخدمات الصحية بصورة سريعة ومنظمة، فيما أوضح الدكتور الحسين فتوح، مدير إدارة المبادرات الرئاسية بالغربية، أن الفرق الطبية تعمل بشكل متواصل بكافة الإدارات الصحية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين خلال أيام العيد.