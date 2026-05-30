قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة تؤكد شمول صلاحياتها جميع مناطق القطاع
الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تختتم احتفالات الثقافة بعيد الأضحى على مسرح السامر
المدافع البرازيلي دانتي يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 42 عاما
ربنا يبعد عننا العين | عودة مصطفى أبو سريع إلى زوجته
مانشستر يونايتد يحصل على 36 مليون يورو من نابولي مقابل البيع النهائي لـ هويلوند
انضم إلى ميسي ورونالدو .. ديمبيلي يكتب التاريخ بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا
برج إيفل يضيء سماء العاصمة باريس وسط احتفالات عارمة بالتتويج بدوري أبطال أوروبا
بعد شهر .. تفاصيل جديدة في إقرار الحد الأدنى للأجور
لبنان.. 9 شهداء سوريين بينهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على عدلون
الشروط وإجراءات التقديم .. كيفية كفالة طفل بنظام الأسر البديلة في مصر
البنك المركزي : 1.25 تريليون جنيه حصيلة النقود المتداولة خارج المصارف في نهاية 2025
جنازة مهيبة | أهالي المنوفية يشيعون جثمان الطالب ضحية حمام السباحة .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرير 37 محضرا ضد أصحاب مخابز في حملات بالغربية.. عقوبة الجريمة بنص القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصي

رصدت حملات من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة  وتحرير 37 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحى، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية 

تضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى  مراكز ومدن المحافظة، وحررت 37 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين.

ردع مخالفين 

شملت المخالفات ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

توجيهات محافظ الغربية 

كان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

وحدد قانون حماية المنافسين، عقوبة التلاعب في أسعار الخبز، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة.

عقوبة التلاعب في أسعار الخبز

نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين، على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه؛ للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

مديرية التموين بالغربية مخالفات أصحاب مخابز بلدية وسياحية الخبز المدعم والسياحى الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

الصين وإسرائيل

هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟

هجوم ايراني على الكويت

إصابة أمريكيين وتدمير مسيّرتين في هجوم إيراني على الكويت

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد