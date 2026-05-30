محافظ سوهاج يوجه بتكثيف الرقابة.. والتموين تحرر 299 محضرًا للمخابز والأسواق في العيد

سوهاج _ أنغام الجنايني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج حملات رقابية مشددة على المخابز والأسواق لضبط حركة تداول السلع المدعومة والمواد البترولية.

ونجحت الحملات في تحرير 299 محضرًا تموينيًا.

شملت 240 محضرًا في قطاع المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز، إلى جانب 59 محضرًا متنوعًا في قطاع الأسواق.

محافظة سوهاج

وأكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وقال المحافظ، في تصريحات له: "وجهنا بتشكيل غرف عمليات مخصصة وتسيير حملات رقابية يومية ومفاجئة بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية ومباحث التموين والصحة والطب البيطري".

وأضاف: "لن نسمح بأي تهاون أو تلاعب بقوت المواطنين والسلع المدعومة من خبز ومواد بترولية، وسنضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول احتكار السلع أو الغش التجاري".

وتابع: "هدفنا الأول والأخير هو حماية صحة المواطن السوهاجي وضمان تقديم خدمات متميزة وبجودة عالية تليق به".

من جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن المديرية تعمل بكامل طاقتها الرقابية لضمان انتظام العمل بالمنشآت التموينية والمخابز.

وأشار إلى أن حملات ضبط الأسواق والمخابز مستمرة على مدار الساعة دون توقف طوال أيام العيد في جميع قرى ومراكز المحافظة.

وركزت الحملات بشكل أساسي على مراجعة جودة رغيف الخبز البلدي ومطابقته للمواصفات والأوزان القانونية المقررة.

كما تتابع بدقة توافر المواد البترولية بمحطات الوقود واستقرار أسعار السلع بالأسواق، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لإحكام السيطرة التموينية.

