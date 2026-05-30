ضبط 193 مخالفة خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق بالمنيا

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومنافذ توزيع السلع المدعمة، لضبط المخالفات والتأكد من جودة السلع المعروضة ووصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين تمكنت، من خلال حملات مكبرة بالتعاون مع الجهات الرقابية، من تحرير 193 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، شملت مخالفات بالمخابز والأسواق وقطاع المواد البترولية ومنافذ صرف السلع التموينية.

ففي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 100 مخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ماكينة صرف داخل المخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب مخالفات عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 83 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات من السلع غير معلومة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع مصادرة الكميات المضبوطة، فضلًا عن مخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملات في مجال المواد البترولية عن تحرير محضر لاستخدام أسطوانة بوتاجاز منزلية في غير الأغراض المخصصة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 9 محاضر تنوعت بين الغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف للمواطنين.

