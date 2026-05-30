محافظ الغربية يتابع فعاليات العيد أحلى بمراكز الشباب | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط استمرار الإقبال الكبير من الأسر والأطفال والشباب على الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على توفير أجواء احتفالية مميزة للمواطنين خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

احتفالات عيد الأضحي

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تسهم في بناء الإنسان وتوفير متنفس ترفيهي وثقافي ورياضي آمن للمواطنين خلال الإجازات والمناسبات المختلفة، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت وجهة مفضلة للأسر لقضاء أوقات ممتعة خلال أيام العيد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشاد المحافظ بحسن تنظيم الفعاليات وتنوع الأنشطة المقدمة، والتي تضمنت عروضًا فنية واستعراضية، وفقرات ترفيهية للأطفال، ومسابقات رياضية وثقافية، إلى جانب الألعاب الترفيهية ومسرح العرائس وورش الرسم والفنون، مؤكدًا أن استمرار الإقبال الكبير حتى رابع أيام العيد يعكس نجاح المبادرة في إدخال البهجة والسعادة إلى نفوس المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أن المحافظة مستمرة في دعم كافة الفعاليات المجتمعية والترفيهية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، موجهًا الشكر للعاملين بمديرية الشباب والرياضة وجميع القائمين على تنفيذ المبادرة، ومؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات الترفيهية لأبناء الغربية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.