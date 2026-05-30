دولية | منحة لطلاب مدارس وجامعات وذوي همم الغربية من صندوق تطوير التعليم

دعا اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أبناء المحافظة من طلاب المدارس والجامعات، إلى جانب ذوي الهمم، للاستفادة من منحة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ضمن مبادرة «مليون رخصة دولية»، والتي تستهدف تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم الرقمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تأتي في إطار دعم مفهوم «التعلم مدى الحياة»، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والشباب لاكتساب مهارات معتمدة دوليًا تساعدهم في تطوير قدراتهم العلمية والعملية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.

وأوضح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المبادرة تتيح فرصًا متكافئة لطلاب المدارس والجامعات وذوي الهمم من خلال منصة إلكترونية موحدة، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة في إتاحة فرص التعليم والتدريب الرقمي للجميع دون استثناء.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف المحافظ أن التطور التكنولوجي المتسارع يفرض ضرورة امتلاك الشباب للمهارات الرقمية الحديثة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على دعم أي مبادرات من شأنها رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم للمستقبل، داعيًا أبناء الغربية إلى سرعة التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المهمة.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من العلم والمعرفة، وأن امتلاك المهارات الحديثة أصبح عنصرًا أساسيًا لتحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات.

رابط التسجيل:

‏https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzY0ZDFkMTMtNzk1OS00YTE3LThhNjctZTkzOWEzOTQ1MTBjIiwidCI6IjAyNDA1MWY3LTc5NjMtNDJjYS05YjMxLTIzY2QxYjI0NDMwMSJ9