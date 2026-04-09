ترامب : متفائل باقتراب اتفاق السلام مع إيران
سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك
الزراعة تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع نحر البتلو لحماية الثروة الحيوانية
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك
إرسال عينة المخدرات المضبوطة مع صانعة محتوى بالجيزة للمعمل الجنائي
سلسلة زلازل المحيط الأطلسي تثير ذعر الولايات المتحدة.. ماذا سيحدث؟
شمال إسرائيل تحت النار .. المقاومة اللبنانية تقصف دولة الاحتلال بـ 60 صاروخًا
الهلال الأحمر : السيدة انتصار السيسي حريصة على المتابعة الدائمة لدور المتطوعين
5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات
إيقاف الشناوي 4 مباريات .. عقوبات مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
ياسمين عز تعلق على واقعة التعدي على طفلتين: الأمان مش مضمون حتى داخل الأسرة
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مستمرون في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
‏تأكيدا لصدى البلد .. ‏توضيح عاجل من التعليم بشأن حقيقة خصم درجتين ونصف ‏من طلاب المدارس عن كل يوم غياب

‏وزير التعليم
‏وزير التعليم

‏أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت خلاله صحة ما نشره موقع صدى البلد بشأن ‏حقيقة خصم درجتين ونصف من كل طالب من طلاب المدارس عن كل يوم غياب حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم :

في إطار المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم تصدر أي قرارات جديدة حول آلية خصم درجات من الطلاب نتيجة الغياب وكذلك درجات السلوك.

كما توضح الوزارة أن حساب درجات الغياب والمواظبة للطلاب يتم وفقا للآلية المتبعة في إطار القرارات الوزارية المنظمة والمعلنة سابقا، ولم يتغير منذ انطلاق العام الدراسي الحالي.

وتهيب الوزارة بكافة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والاستناد للمصادر الرسمية فقط.

وكان قد انتشر مستنداً على فيس بوك خلال الساعات الماضية يعلن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت أن غياب اليوم الواحد يساوي خصم 2.5 درجة  ، و غياب اليومين بخصم 5 درجات وهكذا

ضوابط درجات الحضور والمواظبة في المدارس

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن درجات المواظبة والسلوك لا تقسم وتعتبر درجة واحدة مخصصة من 10 درجات

وأصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات بشأن التقييمات الأسبوعية، والأداءات الصفية، والغياب والحضور لطلاب المدارس.

حيث تم التشديد على ضرورة تسجيل الغياب من داخل الفصل، بحيث يكون التسجيل فعليًا على أرض الواقع، ولا مبرر لمن يخالف ذلك.

كما شملت التعليمات التأكيد على أنه لا إعادة للتقييم الأسبوعي في حالة غياب الطالب وقت تنفيذه داخل الفصل، سواء بعذر أو بدون عذر.



 

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

أسامة الجوهري

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

مدير الهلال الأحمر

الهلال الأحمر: زيارة الرئيس السيسي وماكرون للمركز اللوجيستي بالعريش كانت تاريخية

مساعدات الهلال الاحمر

الهلال الأحمر : استطعنا إيصال 900 ألف طن مساعدات لغزة

لبنان

مفوضية حقوق الإنسان: نطالب بتحقيقات مستقلة وسريعة في انتهاكات إسرائيل للبنان

بالصور

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

وظائف تزيد من خطر الإصابة بالخرف .. وأخرى تقلل منه

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد