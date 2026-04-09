‏تأكيدا لصدى البلد .. ‏توضيح عاجل من التعليم بشأن حقيقة خصم درجتين ونصف ‏من طلاب المدارس عن كل يوم غياب

‏أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت خلاله صحة ما نشره موقع صدى البلد بشأن ‏حقيقة خصم درجتين ونصف من كل طالب من طلاب المدارس عن كل يوم غياب حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم :

في إطار المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم تصدر أي قرارات جديدة حول آلية خصم درجات من الطلاب نتيجة الغياب وكذلك درجات السلوك.

كما توضح الوزارة أن حساب درجات الغياب والمواظبة للطلاب يتم وفقا للآلية المتبعة في إطار القرارات الوزارية المنظمة والمعلنة سابقا، ولم يتغير منذ انطلاق العام الدراسي الحالي.

وتهيب الوزارة بكافة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والاستناد للمصادر الرسمية فقط.

وكان قد انتشر مستنداً على فيس بوك خلال الساعات الماضية يعلن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت أن غياب اليوم الواحد يساوي خصم 2.5 درجة ، و غياب اليومين بخصم 5 درجات وهكذا

ضوابط درجات الحضور والمواظبة في المدارس

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن درجات المواظبة والسلوك لا تقسم وتعتبر درجة واحدة مخصصة من 10 درجات

وأصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات بشأن التقييمات الأسبوعية، والأداءات الصفية، والغياب والحضور لطلاب المدارس.

حيث تم التشديد على ضرورة تسجيل الغياب من داخل الفصل، بحيث يكون التسجيل فعليًا على أرض الواقع، ولا مبرر لمن يخالف ذلك.

كما شملت التعليمات التأكيد على أنه لا إعادة للتقييم الأسبوعي في حالة غياب الطالب وقت تنفيذه داخل الفصل، سواء بعذر أو بدون عذر.





