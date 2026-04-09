الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعليمات عاجلة بعدم عقد أي امتحانات أو تقييمات بالمدارس خلال أعياد المسيحيين

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تلقت جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، تعليمات عاجلة بعدم عقد أي امتحانات أو تقييمات لطلاب المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين ، وذلك مراعاة لإحتفالات الأخوة المسيحيين في جميع أنحاء الجمهورية.

منح طلاب المدارس اجازة اليوم الخميس بمناسبة خميس العهد .. هل صدر القرار؟

من جانبها ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل ، وكشفت حقيقة منح طلاب المدارس اجازة اليوم الخميس بمناسبة خميس العهد

حيث نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية تنص على منح طلاب المدارس اجازة اليوم الخميس بمناسبة خميس العهد

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، لا صحة لـ منح طلاب المدارس اجازة اليوم الخميس بمناسبة خميس العهد ، ولكن وفقا لما اعتادنا عليه كل عام ، يحق للطلاب المسيحيين الغياب في أيام أعيادهم 

وأكد المصدر ، أنه على الرغم من عدم صدور قرار ينص على منح طلاب المدارس اجازة اليوم الخميس بمناسبة خميس العهد ، إلا أن هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس ، تنص على عدم عقد أي امتحانات في هذا اليوم ، احتراما لأعياد الأخوة المسيحيين .

انتظام الدراسة اليوم في المدارس 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام الدراسة اليوم في المدارس  بشكل طبيعي 

وعلى جانب آخر ، كان قد  أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة شملت عددًا من المدارس التابعة لإدارات شرق وغرب الزقازيق ومنيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري بمختلف المراحل الدراسية.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية، واطلع على جاهزيتها من حيث الكثافة الطلابية والإمكانات المتاحة، ونسب الحضور، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على التعلم.

كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من الطالبات قبل بدء طابور الصباح اطلع خلاله على مدى استفادتهن من مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وأهميتها في دعم التخصصات المستقبلية، فضلًا عن مناقشة سهولة استخدام منصة "كيريو" اليابانية، ومدى تفاعل الطالبات معها، كما استمع إلى آرائهن حول نظام البكالوريا، وما يوفره من مسارات متعددة تتناسب مع قدرات وميول الطلاب وإتاحة فرص امتحانية متعددة.

وفي إطار الجولة، تفقد الوزير المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، حيث اطلع على انتظام سير العملية التعليمية، وأعمال التقييمات، فضلًا عن متابعة تطبيق مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، ومستوى التحصيل الدراسي في مختلف المواد.

كما إلتقى الوزير بعدد من الطالبات والمعلمين، واطلع على آرائهم بشأن المنظومة التعليمية، مؤكدًا أهمية الانضباط والالتزام داخل المدارس.

وشملت الجولة داخل المدرسة كذلك متابعة الفصول الدراسية، والأنشطة التربوية، والمكتبة المدرسية، ومعمل الحاسب الآلي، إلى جانب لقاء عدد من الطالبات المتميزات في دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أشاد بتميزهن، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للطلاب الموهوبين.

