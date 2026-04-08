قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر الحبال: مصر لعبت دورًا بارزا في إنهاء أخطر تصعيد بالمنطقة بين واشنطن وطهران
نائب ترامب يحذر الإيرانيين من نفاد صبر الرئيس الأمريكي
على طريقة مباراة اسبانيا ومصر .. أزمة جديدة بسبب هتافات جماهير ريال مدريد أمام بايرن ميونخ تفتح ملف العنصرية
خلال جولته بالشرقية|وزير التعليم يوجه بالتدقيق في تطبيق أعمال السنة لتقييم الطلاب
الدور المصري عنصر حاسم في حماية فرص التهدئة وتحقيق سلام أكثر ثباتًا واستقرارًا بالشرق الأوسط
16 صورة ترصد تفاصيل جولة وزير التعليم بمدارس الشرقية اليوم
البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

16 صورة ترصد تفاصيل جولة وزير التعليم بمدارس الشرقية اليوم

ياسمين بدوي

 أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة شملت عددًا من المدارس التابعة لإدارات شرق وغرب الزقازيق ومنيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري بمختلف المراحل الدراسية.

ورافق السيد الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية، واطلع على جاهزيتها من حيث الكثافة الطلابية والإمكانات المتاحة، ونسب الحضور، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على التعلم.

كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من الطالبات قبل بدء طابور الصباح اطلع خلاله على مدى استفادتهن من مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وأهميتها في دعم التخصصات المستقبلية، فضلًا عن مناقشة سهولة استخدام منصة "كيريو" اليابانية، ومدى تفاعل الطالبات معها، كما استمع إلى آرائهن حول نظام البكالوريا، وما يوفره من مسارات متعددة تتناسب مع قدرات وميول الطلاب وإتاحة فرص امتحانية متعددة.

وفي إطار الجولة، تفقد الوزير المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، حيث اطلع على انتظام سير العملية التعليمية، وأعمال التقييمات، فضلًا عن متابعة تطبيق مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، ومستوى التحصيل الدراسي في مختلف المواد.

كما إلتقى الوزير بعدد من الطالبات والمعلمين، واطلع على آرائهم بشأن المنظومة التعليمية، مؤكدًا أهمية الانضباط والالتزام داخل المدارس.

وشملت الجولة داخل المدرسة كذلك متابعة الفصول الدراسية، والأنشطة التربوية، والمكتبة المدرسية، ومعمل الحاسب الآلي، إلى جانب لقاء عدد من الطالبات المتميزات في دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أشاد بتميزهن، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للطلاب الموهوبين.

وقد تضمنت جولة الوزير محمد عبد اللطيف زيارة مدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، حيث تابع الوزير انتظام الدراسة داخل الفصول، واطلع على نسب الحضور والغياب، كما حضر جزءًا من شرح مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، للوقوف على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، كما تفقد فصول الأنشطة، مؤكدًا أهمية تنمية الجوانب الإبداعية إلى جانب التحصيل الأكاديمي، ومشددًا على التدقيق في تطبيق أعمال السنة بهدف التقييم الشامل للطلاب.

وفي إطار جولته، زار الوزير مدرسة القراقرة الابتدائية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية من الصف الأول حتى الخامس الابتدائي، وتابع سير الحصص في مختلف المواد الدراسية، بما في ذلك اللغة العربية، والتربية الدينية.

وخلال الزيارة، أكد الوزير على ضرورة التزام الطلاب بالزي المدرسي الموحد، وتعزيز الانضباط داخل المدرسة، كما شدد على أهمية إتقان الطلاب للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، باعتبارها الركائز الرئيسية لبناء شخصية الطالب.

وفي هذا الاطار، تفقد الوزير فصل "أصدقاء المدرسة" المخصص لتطبيق برنامج تنمية مهارات اللغة العربية، حيث اطلع على أساليب تطبيق البرنامج المقدم للطلاب، مشددًا على ضرورة مواصلة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب الصفوف الأولى.

وفي المدرسة ذاتها، التقى الوزير بالطالبة جنا، المتميزة في إلقاء الشعر، حيث استمع إلى إلقائها إحدى القصائد عن الأم، مشيدًا بموهبتها وأدائها المتميز.

واختتم الوزير جولته بزيارة مدرسة الشهيد فريق عبدالوهاب جمال الدين الثانوية المشتركة، حيث تفقد الفصول الدراسية، وأجرى حوارا مع الطلاب حول أهمية اكتساب مهارات التعلم الحديثة، خاصة في مجال البرمجة، كما تابع نسب اجتياز الطلاب لاختبارات مادة البرمجة.

وأكد الوزير في ختام جولته استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التطوير الشامل للمنظومة التعليمية مع مواصلة المتابعة المستمرة للميدان التعليمي بما ينعكس على الارتقاء بجودة مخرجات العملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

ترشيحاتنا

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التنسيقية: وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران بارقة أمل لفتح المجال أمام مسار سياسي ودبلوماسي

مجلس الشيوخ

أعضاء الشيوخ: تعليق العمليات العسكرية في المنطقة فرصة للحلول الدبلوماسية وضبط المشهد الإقليمي

مجلس النواب

نواب: مصر قادت التهدئة بين واشنطن وطهران والوصول لاتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار

بالصور

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة التعاون في مجالات النقل الأخضر

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد