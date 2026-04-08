جولة مفاجئة لوزير التعليم في عدد من مدارس الشرقية لمتابعة انتظام الدراسة

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم زيارة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة الشرقية

جاءت هذه الجولة التفقدية المفاجئة ، لمتابعة الواقع الميداني للعملية التعليمية ، حيث تفقد مدارس بإدارات شرق وغرب الزقازيق ومنيا القمح.

و تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال جولته المفاجئة ، نسب حضور الطلاب، إلى جانب الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المنزلية، ومستوى الطلاب فى الصفوف الأولي فى القراءة والكتابة، بما يضمن تحقيق جودة العملية التعليمية وقياس نواتج التعلم بصورة دقيقة.

وكان قد استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من بنك التعمير الألماني (KfW) برئاسة الدكتور كريستوف شيفر مدير بنك التعمير الألماني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، والتوسع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد النماذج التعليمية الحديثة التي تعتمد على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتوفير تدريب عملي متطور للطلاب.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في التوسع في التعاون والشراكات الدولية الهادفة إلى إتاحة الفرصة لطلاب التعليم الفني للحصول على شهادات معتمدة دوليًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم وفقًا للمعايير العالمية.

كما استعرض الوزير التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي في مجال تطوير التعليم الفني، والذي أسفر عن إطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في عدد من التخصصات المختلفة، بالشراكة مع القطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.