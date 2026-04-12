الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة.

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة:

المقادير:

رنجة مخلية مقطعة مكعبات

2 بصل اخضر مفروم ناعم و ممكن بصل أحمر او ابيض شرائح رفيعة

فلفل احمر حار (اختياري )

نصف كوب طحينة

نصف كوب ماء

ربع كوب خل

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب زيت

ربع كوب مايونيز (اختياري )

ملعقة صغيرة كمون

خطوات تحضير الرنجة بالطحينة

في وعاء عميق نقوم بوضع الطحينة والليمون والخل والماء و نقلبهم جيدا حتي يمتزج الخليط.

إضافة الرنجة البصل الأحمر و الأخضر والكمون والفلفل الحار والزيت وخلط كل المكونات حتي تخلط ببعضها البعض جيدا .

بعد خلط مكونات سلطة الرنجة قومي بإضافة المايونيز حسب الذوق وتقليبهم مع بعضه بالملعقة وقومي بتقديمهم معا.

ممكن ان نخلط المكونات في الكلة لو بتحبوها كريمي و ليس قطع.