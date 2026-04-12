الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة.
الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة:
المقادير:
رنجة مخلية مقطعة مكعبات
2 بصل اخضر مفروم ناعم و ممكن بصل أحمر او ابيض شرائح رفيعة
فلفل احمر حار (اختياري )
نصف كوب طحينة
نصف كوب ماء
ربع كوب خل
ربع كوب عصير ليمون
ربع كوب زيت
ربع كوب مايونيز (اختياري )
ملعقة صغيرة كمون
خطوات تحضير الرنجة بالطحينة
في وعاء عميق نقوم بوضع الطحينة والليمون والخل والماء و نقلبهم جيدا حتي يمتزج الخليط.
إضافة الرنجة البصل الأحمر و الأخضر والكمون والفلفل الحار والزيت وخلط كل المكونات حتي تخلط ببعضها البعض جيدا .
بعد خلط مكونات سلطة الرنجة قومي بإضافة المايونيز حسب الذوق وتقليبهم مع بعضه بالملعقة وقومي بتقديمهم معا.
ممكن ان نخلط المكونات في الكلة لو بتحبوها كريمي و ليس قطع.