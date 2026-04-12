الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة.

 

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة:

 

المقادير:

رنجة مخلية مقطعة مكعبات

2 بصل اخضر مفروم ناعم و ممكن بصل أحمر او ابيض شرائح رفيعة

فلفل احمر حار (اختياري )

نصف كوب طحينة

نصف كوب ماء

ربع كوب خل

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب زيت

ربع كوب مايونيز (اختياري )

ملعقة صغيرة كمون

خطوات تحضير الرنجة بالطحينة

 

في وعاء عميق نقوم بوضع الطحينة والليمون والخل والماء و نقلبهم جيدا حتي يمتزج الخليط.

إضافة الرنجة البصل الأحمر و الأخضر والكمون والفلفل الحار والزيت وخلط كل المكونات حتي تخلط ببعضها البعض جيدا .

بعد خلط مكونات سلطة الرنجة قومي بإضافة المايونيز حسب الذوق وتقليبهم مع بعضه بالملعقة وقومي بتقديمهم معا.

ممكن ان نخلط المكونات في الكلة لو بتحبوها كريمي و ليس قطع.

