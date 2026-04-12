في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

يعد مشروب الليمون بالنعناع من المشروبات الأساسية مع تناول الفسيخ و الرنجة فى شم النسيم، لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل مشروب الليمون بالنعناع على طريقة الشيف احمد شرارة.

طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع:

المكونات:

- 4 حبات ليمون مرغوب (حسب الكمية)

- نصف كوب أوراق نعناع طازجة

- 4 أكواب ماء بارد

- 4-6 ملاعق كبيرة سكر (حسب الذوق)

- ثلج (اختياري)

طريقة التحضير لعمل الليمون بالنعناع:

1. اعصر حبات الليمون جيدًا لتحصل على عصير الليمون.

2. ضع عصير الليمون في خلاط كهربائي، أضف أوراق النعناع والسكر.

3. أضف نصف كمية الماء (حوالي 2 كوب) إلى الخلاط.

4. اخلط المكونات جيدًا حتى يتم مزج النعناع مع العصير والسكر.

5. صب الخليط في إبريق، وأضف باقي الماء البارد، ثم قلب جيدًا.

6. قدم العصير في أكواب مع الثلج إذا كنت تريدين العصير باردًا.

7. يمكن تزيين الكأس بأوراق نعناع أو شرائح ليمون.