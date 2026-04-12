نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

كشف نمير عبد المسيح مخرج فيلم “الحياة بعد سهام” عن مدى الصعوبة التى تواجه الأفلام الوثائقية فى انتشارها بين الجمهور.

وقال نمير عبد المسيح فى تصريح خاص لصدى البلد: اننى أتفهم جيدا مدى جماهيرية الافلام الروائية عن الوثائقية وأعرف أن فيلمي الوثائقي “الحياة بعد سهام” لم تشاهده جماهير كثيرة وخاصة عشاق الافلام الروائية الطويلة ولكن ما يسعدني أن الفيلم حقق جماهيرية بالفعل ومن يشاهده يتفاعل معه.

نمير عبد المسيح يختار بين الروائي والوثائقي

وأوضح نمير عبد المسيح : انا نفسي اذا كنت بإحدي السينمات وأمام اختيار بين الوثائقي والروائي الطويل اختار النوع الثاني، وهذا أمر لا يعيب الفيلم الوثائقي وهذا موجود فى كل دول العالم.

تدور أحداث الفيلم في 76 دقيقة، ويُعد العمل الوثائقي الطويل الثاني لـ نمير عبدالمسيح، ويواصل من خلاله استكشاف موضوعات الهوية والانتماء والذاكرة، عبر معالجة إنسانية عميقة تلامس وجدان المشاهد، حيث يغوص نمير في تاريخ عائلته الممتد بين مصر وفرنسا، مستعينًا بمرجعيات من سينما يوسف شاهين التي ترافقه في رحلته، ليحكي عن الاغتراب والحب قبل كل شيء.