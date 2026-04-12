الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي والقصبجي على مسرح الجمهورية

تواصل دار الأوبرا المصرية رسالتها لإحياء ذكرى رموز الكلمة والنغم حيث تقيم حفلاً للفرقة القومية العربية للموسيقى يقوده المايسترو حازم القصبجى تحيى خلاله ذكرى إثنين من عمالقة الإبداع هما شاعر العامية الخال عبد الرحمن الأبنودى والموسيقار محمد القصبجى وذلك فى السادسة والنصف مساء الخميس ١٦ ابريل على مسرح الجمهورية.

ذكرى الأبنودي والقصبجي

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمالهما البارزة التى شكلت جانبا من ملامح الوجدان الفنى للمجتمع المصرى والعربى منها المدن، عيون القلب، يا صباح الخير، مدام تحب تنكر ليه، التوبة، أحضان الحبايب، أسمرانى اللون، موسيقى ذكرياتى وغيرها .. آداء ساره ذكى، آيات فاروق، آيه عبد الله، أشرف وليد، سامح منير.

يأتى الحفل إستمراراً لمسيرة تعزيز التواصل بين الأجيال من خلال التراث الموسيقى والشعرى وإعادة إحياءه لدعم الهوية وربط الجمهور المعاصر بالجذور الثقافية والفنية العربية .