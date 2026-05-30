نهائي كأس عاصمة مصر يقترب.. صراع قوي على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية إلى مواجهتي إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتهما يوم الاثنين المقبل، حيث تتنافس أربعة أندية على حجز مقعديها في المباراة النهائية.

وتشهد هذه المرحلة مواجهتين من العيار الثقيل، تجمع الأولى بين المصري وزد، بينما يلتقي وادي دجلة مع إنبي في مواجهة لا تقل أهمية وإثارة.

نتائج الذهاب تشعل المنافسة

أسفرت مباريات الذهاب عن تفوق فريق زد على المصري بهدف دون رد، ليضع قدمًا في النهائي قبل مواجهة الحسم. وفي اللقاء الآخر، انتهت مباراة وادي دجلة وإنبي بالتعادل السلبي، ما أبقى جميع الاحتمالات مفتوحة قبل لقاء العودة.

المصري يبحث عن العودة وزد يتمسك بالأفضلية

يدخل المصري المباراة المقبلة تحت شعار لا بديل عن الفوز، حيث يحتاج الفريق إلى الانتصار بفارق هدفين من أجل التأهل مباشرة إلى المباراة النهائية. أما إذا فاز بفارق هدف واحد، فستتجه الأمور إلى حسم إضافي وفقًا للوائح البطولة.

في المقابل، يمتلك زد أفضلية مهمة بعد انتصاره في الذهاب، إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل، كما يمكنه بلوغ النهائي حتى في حالة الخسارة بفارق هدف واحد، ما يمنحه فرصة كبيرة للحفاظ على تقدمه.

مواجهة متوازنة بين وادي دجلة وإنبي

تبدو الفرص متكافئة إلى حد كبير بين وادي دجلة وإنبي بعد انتهاء مباراة الذهاب دون أهداف. ويحتاج وادي دجلة إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائي.

أما إنبي، فيملك فرصة مميزة، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل، بينما يسعى إلى تحقيق الفوز لتجنب أي حسابات معقدة وضمان العبور بشكل مباشر.

مواعيد المباراتين والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة المصري وزد في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد، بينما تقام مباراة وادي دجلة وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد السلام.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت المباراتين على الهواء مباشرة، مع تقديم تغطية خاصة واستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية لمتابعة أحداث هذا الدور الحاسم من البطولة