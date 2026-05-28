مواجهتان حاسمتان في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، في إطار النسخة الخامسة من البطولة، وسط ترقب كبير لمعرفة الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية.

وتحمل مواجهتا الإياب الكثير من الإثارة والندية، خاصة بعد النتائج المتقاربة التي شهدتها لقاءات الذهاب، وهو ما يزيد من صعوبة التوقعات قبل صافرة البداية.

المصري يسعى لتعويض خسارة الذهاب أمام زد

يدخل فريق المصري البورسعيدي مواجهته المرتقبة أمام زد تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، ليصبح مطالبًا بتحقيق الانتصار بفارق هدفين من أجل حسم بطاقة التأهل مباشرة.

في المقابل، يطمح فريق زد إلى مواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، والحفاظ على تقدمه الذي حققه ذهابًا، أملاً في كتابة تاريخ جديد بالوصول إلى نهائي البطولة لأول مرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة المصري وزد يوم الاثنين 1 يونيو، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

إنبي ووادي دجلة.. صراع مفتوح بعد التعادل السلبي

وفي المواجهة الثانية، يلتقي فريق إنبي مع نظيره وادي دجلة في مباراة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويسعى إنبي للاستفادة من خبرات لاعبيه في المباريات الكبرى، بينما يأمل وادي دجلة في تحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي، مستفيدًا من الروح المعنوية العالية التي ظهر بها الفريق خلال مشواره في البطولة.

وتقام مباراة وادي دجلة وإنبي يوم الاثنين 1 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أون سبورت تنقل مباريات البطولة

وتتولى شبكة قنوات أون سبورت نقل مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين، لتقديم تغطية شاملة لكافة تفاصيل المواجهتين المرتقبتين.

