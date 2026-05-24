مواعيد مباريات ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

تتجه الأنظار نحو منافسات نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر التي ينتهى بها الموسم الحالي بالكامل وسط منافسة من الأندية على تحقيق لقب محلي.

وتقام غدا الإثنين، مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بين المصري وزد على ملعب السويس.

كما يلعب فريق وادي دجلة ضد إنبي في تمام الساعة الخامسة مساء غد الأثنين باستاد بتروسبورت ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أو سبورت مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بشكل حصري عبر شاشاتها

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه وصاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه والمركز الرابع على مليون ونصف جنيه

وترغب الأندية المتنافسة على حصد لقب البطولة في المشاركة ببطولة كأس السوير المصري بعد حسم بيراميدز بطل كأس مصر والزمالك بطل الدوري التواجد في البطولة بالموسم المقبل