سماح أنور وباسم سمرة وأروي جودة في تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلي 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

وتترأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، النجمة سماح أنور، وهي نموذج استثنائي في تاريخ السينما والدراما العربية، كسرت القوالب التقليدية لصورة المرأة، وبرزت كأيقونة لسينما المغامرة والحركة في الثمانينيات والتسعينيات، مقدمةً نمط "البطلة المستقلة" التي تعتمد على القوة البدنية والذكاء والجرأة، بعيدًا عن الأدوار النمطية؛ وهو ما تجلى في أعمال سينمائية وتجارب إنتاجية رائدة عكست رؤيتها الفنية المختلفة.

وولدت سماح أنور في عائلة فنية، وتنوعت مساهمتها بين المسرح والسينما والتلفزيون، وتعاونت مع كبار مخرجي السينما المصرية مثل هنري بركات، وأشرف فهمي، ونادر جلال، ويسري نصرالله، وإيناس الدغيدي، ونجحت في تقديم نماذج متنوعة للمرأة في السينما تتسم بالعمق النفسي والجرأة في الطرح، متحديةً القوالب الاجتماعية السائدة، ومن أبرز أعمالها "حالة تلبس"، و"امرأة واحدة لا تكفي"، و"بيت القاصرات"، و"الليلة الموعودة" و"جنينة الأسماك".

وتضم اللجنة في عضويتها النجم باسم سمرة، الذي ارتبط اسمه بالانخراط في تجارب سينمائية مغايرة، حيث وجد فيه المخرج يسري نصرالله وجهًا مصريًا وتنوع تمثيلي وقدم عن حياته فيلمًا تسجيليًا "صبيان وبنات" 1995، وذلك قبل أن يكون أحد وجوه سينما يسري نصرالله المفضلين بداية من أفلام "مرسيدس"، و"المدينة"، و"باب الشمس"، و"جنينة الأسماك"، و"بعد الموقعة"، و"الماء والخضرة والوجه الحسن"، كما تعاون مع العديد من المخرجين الكبار مثل شريف عرفة ومحمد خان وسامح عبدالعزيز ومروان حامد، وقدم عبر مسيرته العديد من الأفلام الناجحة على المستويين الفني والجماهيري، مثل "الجزيرة" و"كليفتي" و"الفرح" و"678" و"عمارة يعقوبيان" .

وتشارك في عضوية اللجنة أيضاً النجمة أروى جودة، وهي واحدة أبرز ممثلات جيلها ، حيث بدأت مسيرتها السينمائية بفيلم "الحياة منتهى اللذة"، ثم برزت موهبتها من خلال أدوارها في أفلام متنوعة مثل "على جنب يا سطى" و"زي النهارده"، الذي شكّل نقطة تحول كشفت عن عمق قدراتها التمثيلية، إلى جانب مشاركتها في أفلام ناجحة مثل "الجزيرة 2" و"العالمي" و"الوتر" .

وفي الدراما التلفزيونية، قدّمت بطولات لافتة في أعمال مثل "حجر جهنم" و"حرب أهلية" و"العهد" و"نمرة اتنين" و"أبو عمر المصري"، إلى جانب مشاركات مميزة في "هذا المساء" و"أهو ده اللي صار".

كما تضم اللجنة أيضاً الآسبانية ماريا أبنيا، وهي مخرجة أفلام وكاتبة ومبرمجة وعملت بالتدريس لما يقارب عقدًا من الزمن في اسكتلندا والولايات المتحدة وآسبانيا، ودرست التصوير الوثائقي في بلانك بيبر بمدريد، وصناعة الأفلام في جامعة "إسكاك" للسينما والسمعيات والبصريات، ونظرية السينما المعاصرة والإعلام السمعي البصري في جامعة "بومبيو فابرا" ببرشلونة، حيث تناولت أطروحتها سينما شانتال أكرمان .

وقامت ماريا ببرمجة قسم خاص في مهرجان سرقسطة السينمائي مخصص للمخرج عباس كيارستمي، وتعمل حاليا كمبرمجة في مهرجان ميراداس دوك الدولي للأفلام الوثائقية .

كما تضم اللجنة الناقد والأكاديمي التونسي طارق بن شعبان، رئيس أيام قرطاج السينمائية، وهو باحث سينمائي وسيناريست وأستاذ في الإعلام والمناهج النظرية للسينما في المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما، جامعة قرطاج.

وقام طارق بن شعبان بالكتابة في عدد من الصحف والمجلات التونسية، وله العديد من من الكتابات حول السينما التونسية والصناعات الثقافية، كما شغل منصب مدير المكتبة السينمائية التونسية .

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، تعقد برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.