قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يصعد في مصر خلال أسبوع .. سعر عيار 21 يرتفع 45 جنيهًا
المصريين الأحرار: حادث فتاة الإسكندرية جرس إنذار أخير.. وحماية الأبناء مسؤولية
الولايات المتحدة تنفي التقارير: ويتكوف وكوشنر غادرا باكستان
أحمد شوبير: جمهور الزمالك كلمة السر في عودة الفريق للمنافسة
معرض الزهور يستقبل زواره اليوم ووزير الزراعة يُهدي الجمهور فترة إضافية
مجموعة جديدة من جرحى غزة تغادر المستشفيات المصرية نحو القطاع
استدعاء طليق سيدة الإسكندرية الراحلة.. والنيابة تواصل التحقيق
قرار عاجل من الأعلى للإعلام فى واقعة سيدة الإسكندرية
تأهب إسرائيلي غير مسبوق.. جيش الاحتلال يستعد لسيناريو العودة السريعة للحرب مع إيران
الشيخ أحمد خليل:واقعة فتاة سموحة صرخة لقانون للأحوال الشخصية
4 قنوات مفتوحة تنقل قمة الترجي وصن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال
صاحبتها السبب.. والدة فتاة سموحة تكشف تفاصيل مشادة مع صديقتها قبل الواقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سماح أنور وباسم سمرة وأروي جودة في تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان

أحمد إبراهيم

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلي 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها. 

وتترأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، النجمة سماح أنور، وهي نموذج استثنائي في تاريخ السينما والدراما العربية، كسرت القوالب التقليدية لصورة المرأة، وبرزت كأيقونة لسينما المغامرة والحركة في الثمانينيات والتسعينيات، مقدمةً نمط "البطلة المستقلة" التي تعتمد على القوة البدنية والذكاء والجرأة، بعيدًا عن الأدوار النمطية؛ وهو ما تجلى في أعمال سينمائية وتجارب إنتاجية رائدة عكست رؤيتها الفنية المختلفة. 

وولدت سماح أنور في عائلة فنية، وتنوعت مساهمتها بين المسرح والسينما والتلفزيون، وتعاونت مع كبار مخرجي السينما المصرية مثل هنري بركات، وأشرف فهمي، ونادر جلال، ويسري نصرالله، وإيناس الدغيدي، ونجحت في تقديم نماذج متنوعة للمرأة في السينما تتسم بالعمق النفسي والجرأة في الطرح، متحديةً القوالب الاجتماعية السائدة، ومن أبرز أعمالها "حالة تلبس"، و"امرأة واحدة لا تكفي"، و"بيت القاصرات"، و"الليلة الموعودة" و"جنينة الأسماك". 

وتضم اللجنة في عضويتها النجم باسم سمرة، الذي ارتبط اسمه بالانخراط في تجارب سينمائية مغايرة، حيث وجد فيه المخرج يسري نصرالله وجهًا مصريًا وتنوع تمثيلي وقدم عن حياته فيلمًا تسجيليًا "صبيان وبنات" 1995، وذلك قبل أن يكون أحد وجوه سينما يسري نصرالله المفضلين بداية من أفلام "مرسيدس"، و"المدينة"، و"باب الشمس"، و"جنينة الأسماك"، و"بعد الموقعة"، و"الماء والخضرة والوجه الحسن"، كما تعاون مع العديد من المخرجين الكبار مثل شريف عرفة ومحمد خان وسامح عبدالعزيز ومروان حامد، وقدم عبر مسيرته العديد من الأفلام الناجحة على المستويين الفني والجماهيري، مثل "الجزيرة" و"كليفتي" و"الفرح" و"678" و"عمارة يعقوبيان" .

وتشارك في عضوية اللجنة أيضاً النجمة أروى جودة، وهي واحدة أبرز ممثلات جيلها ، حيث بدأت مسيرتها السينمائية بفيلم "الحياة منتهى اللذة"، ثم برزت موهبتها من خلال أدوارها في أفلام متنوعة مثل "على جنب يا سطى" و"زي النهارده"، الذي شكّل نقطة تحول كشفت عن عمق قدراتها التمثيلية، إلى جانب مشاركتها في أفلام ناجحة مثل "الجزيرة 2" و"العالمي" و"الوتر" . 

وفي الدراما التلفزيونية، قدّمت بطولات لافتة في أعمال مثل "حجر جهنم" و"حرب أهلية" و"العهد" و"نمرة اتنين" و"أبو عمر المصري"، إلى جانب مشاركات مميزة في "هذا المساء" و"أهو ده اللي صار".   

كما تضم اللجنة أيضاً الآسبانية ماريا أبنيا، وهي مخرجة أفلام وكاتبة ومبرمجة وعملت بالتدريس لما يقارب عقدًا من الزمن في اسكتلندا والولايات المتحدة وآسبانيا، ودرست التصوير الوثائقي في بلانك بيبر بمدريد، وصناعة الأفلام في جامعة "إسكاك" للسينما والسمعيات والبصريات، ونظرية السينما المعاصرة والإعلام السمعي البصري في جامعة "بومبيو فابرا" ببرشلونة، حيث تناولت أطروحتها سينما شانتال أكرمان . 

وقامت ماريا ببرمجة قسم خاص في مهرجان سرقسطة السينمائي مخصص للمخرج عباس كيارستمي، وتعمل حاليا كمبرمجة في مهرجان ميراداس دوك الدولي للأفلام الوثائقية .

كما تضم اللجنة الناقد والأكاديمي التونسي طارق بن شعبان، رئيس أيام قرطاج السينمائية، وهو باحث سينمائي وسيناريست وأستاذ في الإعلام والمناهج النظرية للسينما في المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما، جامعة قرطاج.

وقام طارق بن شعبان بالكتابة في عدد من الصحف والمجلات التونسية، وله العديد من من الكتابات حول السينما التونسية والصناعات الثقافية، كما شغل منصب مدير المكتبة السينمائية التونسية .  

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، تعقد برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

مهرجان أسوان افلام مهرجان أسوان باسم سمرة سماح أنور اروى جودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

بعد واقعة سيدة الإسكندرية.. تحرك عاجل من القومي للمرأة للسيدات المعنفات

انقطاع الكهرباء

أهالي السعيدية بالشرقية يشتكون بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة

مناطق أثرية

ترميم وتطوير ثلاث مقابر أثرية بجبانة الخوخة بالبر الغربي في الأقصر

بالصور

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور

فيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد