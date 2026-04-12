الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي والقصبجي بحفل على مسرح الجمهورية

تواصل دار الأوبرا المصرية دورها في صون التراث الفني وإحياء رموزه الخالدة، حيث تنظم حفلاً مميزًا للفرقة القومية العربية للموسيقى على مسرح الجمهورية، في السادسة والنصف مساء الخميس 16 أبريل، لإحياء ذكرى اثنين من أعمدة الإبداع في مصر: الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، والموسيقار محمد القصبجي.

يقام الحفل بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في أمسية تجمع بين عبقرية الكلمة وروح اللحن، حيث يتضمن البرنامج باقة من أبرز الأعمال التي شكلت جزءًا من الوجدان الفني المصري والعربي، وارتبطت بذاكرة الجمهور عبر أجيال متعاقبة.

ومن بين الأعمال التي يتضمنها البرنامج: «المدن»، «عيون القلب»، «يا صباح الخير»، «مدام تحب تنكر ليه»، «التوبة»، «أحضان الحبايب»، «أسمراني اللون»، إلى جانب مقطوعات موسيقية مميزة منها «ذكرياتي»، والتي تعكس أسلوب محمد القصبجي المتفرد في تطوير الموسيقى العربية، وثراء تجربة عبد الرحمن الأبنودي الشعرية التي عبرت بصدق عن نبض الشارع المصري.

ويشارك في إحياء الحفل نخبة من نجوم الغناء بالأوبرا، منهم سارة زكي، آيات فاروق، آية عبد الله، أشرف وليد، وسامح منير، الذين يقدمون هذه الأعمال برؤية معاصرة تحافظ على أصالتها وتعيد تقديمها للأجيال الجديدة بروح متجددة.

ويأتي هذا الحفل في إطار استراتيجية دار الأوبرا المصرية الرامية إلى مد جسور التواصل بين الماضي والحاضر، من خلال إعادة تقديم التراث الموسيقي والشعري في صورة تليق بقيمته الفنية، وتسهم في ترسيخ الهوية الثقافية العربية.

كما يعكس هذا الحدث حرص الأوبرا على إبراز رموز الإبداع الذين أسهموا في تشكيل الوجدان الجمعي، حيث يمثل عبد الرحمن الأبنودي أحد أبرز شعراء العامية الذين نقلوا تفاصيل الحياة اليومية ببساطة وعمق، بينما يعد محمد القصبجي من رواد التجديد في الموسيقى العربية، وصاحب بصمة فنية أثرت في أجيال من الملحنين.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل الاهتمام المتزايد بإحياء التراث الفني، خاصة مع تزايد الحاجة إلى استعادة القيم الجمالية التي شكلت وجدان المجتمع، وإعادة تقديمها في سياق معاصر يواكب تطلعات الجمهور.

دار الأوبرا المصرية صون التراث الفني رموزه الخالدة مسرح الجمهورية الشاعر عبد الرحمن الأبنودي الموسيقار محمد القصبجي

