إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور

أحيا النجم إيهاب توفيق، حفلا غنائيا ضخما في مدينة أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد".

وتألق "البوب" خلال الحفل بتقديم باقة من أجمل أغنياته، حيث بدأ بغناء "الله عليك يا سيدي" و"يا سلام"، كما أشعل الحماس بأغنيتي "داني" و"تترجا فيا"، واللتين شهدتا تفاعلا استثنائيا من الجمهور.

شهد الحفل حضور مدير أعمال إيهاب توفيق المنتج تامر عبد المنعم، في أجواء احتفالية مبهرة.

وفي سياق نشاطه الفني المكثف، يترقب الجمهور العربي لقاء تاريخيا يجمع إيهاب توفيق بـ حميد الشاعري وهشام عباس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم 11 أبريل الجاري.

ويعد هذا الحفل الأضخم من نوعه، حيث يستعيد إيهاب وحميد وعباس ذكريات الزمن الجميل بمجموعة من الأغاني التي غيرت شكل الموسيقى العربية.