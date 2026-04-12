تكريم عايدة رياض في مهرجان الجزائر السينمائي الدولي عن مجمل أعمالها

كرّم مهرجان الجزائر السينمائي الدولي، المقام حاليًا في سطيف خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل 2026، الفنانة عايدة رياض تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة وإسهاماتها المتميزة في السينما والدراما العربية.

وجاء هذا التكريم ضمن فعاليات الدورة الحالية للمهرجان، التي تحتفي بعدد من الرموز الفنية في العالم العربي، حيث تُعد عايدة رياض واحدة من أبرز النجمات اللاتي قدمن أدوارًا متنوعة تركت بصمة واضحة لدى الجمهور، بفضل قدرتها على تجسيد الشخصيات المركبة بحس إنساني صادق.

وأعربت عايدة رياض عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن تقدير مسيرتها من مهرجان دولي في الجزائر يمثل إضافة مهمة لمشوارها الفني، ويعكس عمق الروابط الثقافية والفنية بين الشعوب العربية.

ويشهد المهرجان حضور نخبة من صناع السينما من مختلف الدول، إلى جانب عروض لأفلام عربية ودولية وندوات فنية تناقش قضايا الصناعة وتطوراتها.

أعمال عايدة رياض

وشاركت الفنانة عايدة رياض، في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل درش، من الفنان مصطفى شعبان.

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.