بتوجيهات الإمام الأكبر..أمين البحوث الإسلامية يستهلّ زيارته للبحر الأحمر بجولة داخل لجان الفتوى

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر واهتمامه بتكثيف جهود التوعية في محافظات الجمهورية، استهلَّ فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، زيارته لمحافظة البحر الأحمر بجولة ميدانية بلجنة الفتوى بمرسى علم، وذلك في إطار متابعة جهود القافلة الدعوية التي ينفذها المجمع بمناطق شلاتين وحلايب وأبو رماد، إلى جانب متابعة مشاركة المجمع في فعاليات معرض شلاتين السنوي.

وتفقد الأمين العام سير العمل داخل لجنة الفتوى، واطمأنَّ على انتظام تقديم الخدمات الإفتائية للجمهور، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به لجان الفتوى في توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم، والتيسير عليهم في أمور دينهم وفق المنهج الأزهري الوسطي.

رافق فضيلته خلال الجولة مدير منطقة البحر الأحمر، ولفيف من علماء الأزهر الشريف، حيث شهدت الزيارة تفاعلًا مباشرًا مع المواطنين، والوقوف على أبرز القضايا والاستفسارات التي ترد إلى اللجنة، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف، وحرص مجمع البحوث الإسلامية على تكثيف الحضور الدعوي في المناطق الحدودية، دعمًا لدوره في نشر الوعي الديني الصحيح، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.