الليلة.. البحوث الإسلاميَّة يعقد الملتقى الدائم لمبعوثي الأزهر بالخارج

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في تمام التاسعة من مساء اليوم، الأحد، الملتقى الدائم لمبعوثي الأزهر بالخارج، تحت عنوان: “ملتقى سفراء الوسطيَّة”، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى في إطار جهود المجمع لتعزيز التواصل المستمر مع مبعوثي الأزهر حول العالَم، وتفعيل أدوارهم الدعويَّة في نشر المنهج الوسطي، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، بما يواكب متطلَّبات الواقع ويواجه التحديات الفكريَّة المعاصرة.

ويحاضر في الملتقى الذي يُعقد افتراضيًّا عبر منصة (زوم)، كلٌّ من الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع، فيما يدير اللقاء الدكتور محمد ورداني، مدير المركز الإعلامي للمجمع.

ويستهدف الملتقى بناء قناة تواصل فعَّالة ومستدامة مع مبعوثي الأزهر بالخارج، وتبادل الخبرات والرؤى الدعويَّة، واستعراض أبرز القضايا التي تواجههم في بيئاتهم المختلفة؛ بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي وتعزيز حضور رسالة الأزهر عالميًّا.