أبرزها المستشفيات والمدن الجامعية.. هؤلاء لا ينطبق عليهم نظام العمل عن بُعد في الأزهر

قرّرت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، تطبيق منظومة العمل عن بُعد على العاملين الإداريين بالأمانات العامة في القاهرة والوجه البحري والقبلي بالجامعة، وأداء مهامهم الوظيفية من المنزل، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل لعام 2026م.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان رسمي، أنه يُستثنى من القرار العاملون في المدن والمستشفيات الجامعية والكليات والمعاهد التابعة لجامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم، والإدارات التي تعمل بنظام الورديات والنوبتجيات.

وأصدر الأمين العام لجامعة الأزهر، الأستاذ محمد عبد الخالق، منشورًا ببدء تفعيل منظومة العمل عن بعد ابتداءً من الأحد الموافق 12 أبريل 2026م، في ضوء توجيهات رئيس الجامعة وتنفيذًا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتوفير الطاقة والوقود وترشيد استخدام وسائل النقل العام والخاص، في إطار المستجدات العالمية.

مجلس جامعة الأزهر يشيد بمواقف الدولة

وفي وقت سابق، ثمن مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود مواقف الدولة المصرية وحكمة قيادتها السياسية في التعامل تجاه الأحداث الحالية، وتوجهها نحو دعم كل سعي نحو تحقيق الأمن و السلام في المنطقة.

كما وجه مجلس جامعة الأزهر، الشكر للكليات التي بادرت بتنفيذ المحاضرات عن بعد (أون لاين) خلال الأيام الماضية نتيجة تداعيات سوء الأحوال الجوية.