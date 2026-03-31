مجلس جامعة الأزهر يشيد بمواقف الدولة تجاه الأحداث الحالية ويكرم المتفوقين في التلاوة

ثمن مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود مواقف الدولة المصرية وحكمة قيادتها السياسية في التعامل تجاه الأحداث الحالية، وتوجهها نحو دعم كل سعي نحو تحقيق الأمن و السلام في المنطقة ،كما وجه المجلس الشكر للكليات التي بادرت بتنفيذ المحاضرات عن بعد (أون لاين) خلال الأيام الماضية نتيجة تداعيات سوء الأحوال الجوية.



وكرَّم المجلس محمد كمال، الفائز بالمركز الأول في مسابقة دولة التلاوة (تجويد)، وفريق لغة الإشارة بكلية التربية للبنات بأسيوط؛ تقديرًا لمبادرتهن في تقديم الأنشطة والمعلومات بهذه اللغة، كما كرَّم خريجات دفعة ٥٥ طب بنات القاهرة؛ تقديرًا لما قاموا به من جهود صادقة في خدمة المجتمع، ومن عمل خيري ينم عن قيم الوفاء والعطاء لديهن، وذلك بتبرعهن بجهاز سونار، وجهاز لقياس غازات الدم تبلغ قيمته نحو ٤٠٠ ألف جنيه.



كذا كرَّم المجلس الدكتور طارق رضوان، الأستاذ بقسم اللغة اليونانية بكلية اللغات والترجمة؛ لحصوله على جائزة «فاسيليس بيتساكي» تقديرًا لجهوده في الحفاظ على اللغة اليونانية ونشرها والارتقاء بها، وللجهود الاستثنائية التي يبذلها في تعزيز الروابط الحضارية والروحية العريقة بين مصر واليونان؛ حيث حصل الدكتور طارق على هذه الجائزة المرموقة من جمعية المترجمين اليونانيين للأدب باليونان، في تكريم لافت يعكس مكانة جامعة الأزهر وأساتذتها على الخريطة الأكاديمية والثقافية الدولية، وسيُنظم حفل تكريم لتسليم الجائزة برعاية من منظمة اليونسكو لمنطقة بيرايوس والجزر في دار الأوبرا اليونانية بأثينا في السابع من مايو 2026م.