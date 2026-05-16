يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة سي آي بي العالمية لـ الاسكواش

تأهل نجم نادي وادي دجلة يوسف إبراهيم، المصنف السابع عالميًا، إلى نهائي بطولة سي آي بي بالم هيلز PSA العالمية 2025-2026، بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على منافسه كريم جواد، المصنف الرابع عالميًا، بنتيجة 3-1، بواقع نقاط 11-9، 9-11، 13-11، 11-4، في مباراة استغرقت 62 دقيقة ويُعد هذا التأهل الأول في مسيرته الاحترافية إلى نهائي البطولة.



وبهذا الفوز، يقترب يوسف إبراهيم من تحقيق لقب البطولة، حيث من المقرر أن يخوض المباراة النهائية أمام مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، يوم 16 مايو، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.

جدير بالذكر أن بطولة سي آي بي بالم هيلز PSA العالمية- 2026 2025تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في الجيزة، مصر ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 1,403,000دولار أمريكي، بواقع

701,500دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

أندية وادى دجلة:

ومنذ تأسيسها عام 2002، رسّخت أندية وادى دجلة مكانتها كأحد أبرز الكيانات الرياضية في مصر، عبر التوسع في فروعها لتشمل 14 ناديًا، إلى جانب تقديم أكثر من 20 رياضة مختلفة، مدعومة ببنية تحتية متكاملة تضم ملاعب متنوعة للإسكواش وكرة القدم والتنس، فضلًا عن حمامات السباحة، بما يعكس التزامها المستمر بتطوير المنظومة الرياضية.