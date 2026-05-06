لمدة 3 سنوات.. رعاية جديدة لبطلة الإسكواش هانيا الحمامي

أعلن O West عن توقيع اتفاقية رعاية حصرية مع البطلة المصرية ولاعبة الإسكواش المحترفة هانيا الحمامي، ليصبح الراعي الرياضي والتسويقي الحصري لها في قطاع التطوير العقاري لمدة ثلاث سنوات حتى اولمبياد لوس أنجلوس 2028، التي يدرج الإسكواش فيها لأول مرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة أوراسكوم كداعم رئيسي لرياضة الإسكواش والرياضة المصرية على الساحة الدولية، مستفيدةً من التزامها عبر مختلف وجهاتها باستضافة بطولات الإسكواش، حيث استضاف نادي O West الرياضي بطولة CIB Squash Open خلال العامين الماضيين (فئة دايموند في 2024 وفئة بلاتينيوم في 2025)، كما تستضيف مدينة الجونة بطولة الجونة للإسكواش (Gouna Squash Open) منذ أكثر من 15 عامًا حتى الآن، بما يعكس دورها المستمر في دعم وتطوير اللعبة على المستوى المحلي والعالمي.


وتندرج هذه الرعاية في إطار استراتيجية O West التي تهدف إلى تعزيز ارتباط علاماتها التجارية بقيم التميز والطموح والنجاح، من خلال التعاون مع شخصيات رياضية بارزة تمثل مصر على الساحة الدولية.

كما تندرج هذه الخطوة ضمن رؤية الشركة لدعم وتمكين الرياضيين الموهوبين القادرين على تمثيل مصر في المحافل العالمية والأولمبية، بما يعزز من حضورها دوليًا ويسلط الضوء على النماذج المصرية المشرفة.

مسيرة هانبا الحمامي


وتُعد هانيا الحمامي واحدة من أبرز نجمات الإسكواش على مستوى العالم، حيث نجحت خلال مسيرتها الاحترافية في الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين (PSA World No. 1)، في إنجاز يعكس مكانتها بين نخبة لاعبات اللعبة، كما توجت بعدد من ألقاب جولات PSA World Tour، وبلغت نهائي بطولة العالم، لتنافس كبار المصنفين، في مسيرة تعكس إصرارًا متواصلًا وقدرة على تحقيق إنجازات بارزة، ما يجعلها نموذجًا ملهمًا للنجاح والتميز الرياضي المصري.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس حازم هلال، الرئيس التنفيذي لـ O West أن هذه الرعاية تعكس التزامنا المستمر بدعم الرياضة والمواهب المصرية ذات لحضور الدولي المميز، مشيرًا إلى أن التعاون مع هانيا الحمامي يمثل خطوة استراتيجية لربط العلامة التجارية بقيم التميز والطموح والإنجاز.

