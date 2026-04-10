هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026

واصلت هانيا الحمامي ، المصنفة الأوله عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة للاسكواش، تألقها في بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026 بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في النهائي على منافستها نور الشربيني ، المصنفة الثانية عالميًا، بنتيجة 2-3، بواقع نقاط 7-11، 11-9، 11-8، 4-11، 9-11في مباراة استغرقت 78دقيقة.

وبهذا الفوز، تواصل هانيا الحمامي تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، معززة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الاسكواش في العالم.

جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في الجونة، مصر ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 465,000دولار أمريكي، بواقع

232,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinumالمعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.