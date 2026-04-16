وزير الرياضة يكرم هانيا الحمامي بعد تتويجها ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

كرّم وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، البطلة هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، تقديرًا لتتويجها بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش للسيدات، عقب فوزها على نور الشربيني في نهائي مصري خالص انتهى بنتيجة 3-2.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبة هانيا الحمامي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس استمرار التفوق المصري عالميًا في رياضة الاسكواش، التي تزايدت أهميتها مؤخرًا، خاصة بعد إدراجها رسميًا ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

وأشاد الوزير بالمستوى المميز الذي ظهرت به هانيا، وكافة أبطال مصر خلال البطولة، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل دعمها للأبطال الرياضيين، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورفع اسم مصر في مختلف البطولات العالمية.