بميزات ثورية .."ميتا" تطلق اشتراكات مدفوعة جديدة |فما القصة؟

تُضاعف شركة ميتا جهودها في مجال عروض الاشتراك، حيث أعلنت الاربعاء الماضي، أنها بدأت الآن في طرح خطط اشتراك المستهلكين عالميًا لتطبيقاتها الرئيسية، إنستجرام وفيسبوك وواتساب، وبدأت أيضًا في اختبار اشتراكات جديدة للشركات والمبدعين ومستخدمي ميتا للذكاء الاصطناعي.

باقات احترافية للمبدعين

ومقابل بضعة دولارات شهريًا، سيحصل المستهلكون المشتركون في Instagram Plus (3.99 دولارًا شهريًا)، أو Facebook Plus (3.99 دولارًا شهريًا)، أو WhatsApp Plus (2.99 دولارًا شهريًا) على ميزات إضافية، مثل تخصيص الملف الشخصي، والتفاعلات الفائقة، ورؤى القصص، من بين أمور أخرى.

أشارت ميتا، إلى أنه سيتم إضافة المزيد من الميزات في المستقبل وفي غضون ذلك، ستبدأ ميتا باختبار عروض أخرى، تشمل باقات احترافية للمبدعين والشركات، وباقات تركز على الذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين.

وستُعرف هذه الاختبارات الجديدة باسم "ميتا ون"، والتي ستكون بمثابة المنصة الرئيسية لعروض الاشتراك التي تقدمها الشركة مستقبلاً.

أكدت ميتا في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لإطلاق خدمة اشتراك ، مع بدء تجاربها الأولية في الربيع. تهدف هذه الخطط الموجهة للمستهلكين إلى توفير ميزات إضافية للمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في المزيد من تطبيقات التواصل الاجتماعي. كما تتيح لميتا تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن الإعلانات، وذلك من خلال استخلاص قيمة أكبر من جمهورها الحالي الذي يضم مليارات المستخدمين، نظرًا لمحدودية فرص النمو المتاحة لهذه التطبيقات التي وصلت بالفعل إلى حد التشبع العالمي.

تم تصميم خطط "Plus" الجديدة خصيصًا لكل تطبيق على حدة، حيث يركز كل من Facebook Plus و Instagram Plus بشكل أكبر على التعبير الاجتماعي، بينما يركز WhatsApp Plus على التخصيص والمراسلة.

رغم ذلك ، تُفيد الشركة بأن الخطط الجديدة لا تُغني عن عرضها الحالي، Meta Verified ، الذي يُركز على التحقق من الهوية، والحماية من انتحال الشخصية، والدعم الإضافي. (قد يتغير هذا لاحقًا، ولكن في الوقت الحالي، لا تُخطط Meta لإيقاف الخطط القديمة).

مزايا إضافية

بدايةً، تمنح باقة Instagram Plus الجديدة المشتركين إمكانية الوصول إلى مزايا إضافية، مثل معرفة عدد الأشخاص الذين أعادوا مشاهدة قصتك إجمالاً، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء قوائم جمهور غير محدودة للقصص، تتجاوز خيار "الأصدقاء المقربين". كما سيتمكن المستخدمون من تسليط الضوء على قصة مرة واحدة أسبوعيًا لزيادة عدد المشاهدات، وتمديد عرض القصة لأكثر من 24 ساعة، ومعاينة القصة دون الظهور كمشاهد، والبحث في قائمة مشاهدي قصصهم لمعرفة من يشاهدها، وغير ذلك الكثير. وسيتمكن المستخدمون أيضًا من النشر مباشرةً على ملفاتهم الشخصية وتسليط الضوء على قصصهم دون الظهور في صفحات متابعيهم.

كما توجد ميزات أخرى مثل ردود الفعل المتحركة Super Heart للقصص، وأيقونات التطبيقات المخصصة، والخطوط القابلة للتخصيص لسير الملف الشخصي، والوصول إلى دبابيس إضافية لملفك الشخصي.

ميزات لخدمة المبدعين

ستبقى Meta AI مجانية للمستخدمين العاديين، لكن هذه الخطط تتبع نفس نهج مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي الآخرين الذين يفرضون رسومًا على الحوسبة الإضافية والاستخدام المكثف. وتؤكد Meta أن الخطط ستتوسع لاحقًا في الأسابيع المقبلة لتشمل مزايا إضافية لمستخدمي نظارات الذكاء الاصطناعي.

كما يمكنها مساعدة المبدعين والشركات على جذب الزوار إلى مواقعهم الإلكترونية أو متاجرهم عبر الروابط الموجودة في منشورات إنستجرام ومقاطع الفيديو القصيرة (Reels)، ومن خلال تحسين ملفات تعريفهم على فيسبوك وإنستغرام عبر قوائم الروابط الموسعة

سيتمكن المشتركون في الخطة المتقدمة من الوصول إلى أدوات جدولة محسّنة، وأدوات لمشاركة الوصول مع مشرفي الحسابات الآخرين (بدون مشاركة كلمة مرور)، وإشعارات تنبهك عندما يعيد الآخرون على فيسبوك أو إنستجرام استخدام المحتوى الخاص بك حتى تتمكن من طلب وضع علامة تشير إلى مصدر الفيديو الأصلي الخاص بك.