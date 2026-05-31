"ميتا" تطلق رسمياً حزمة اشتراكات مدفوعة جديدة لمنصات فيسبوك وانستجرام وواتساب

أطلقت شركة "ميتا" (Meta) العالمية حزمة جديدة من الاشتراكات المدفوعة الموجهة لمستخدمي منصاتها الرقمية الثلاث "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب".

وأفادت تقارير برمجية صادرة اليوم، بأن هذا التحول التجاري الجريء يأتي تماشياً مع السياسات الأوروبية الصارمة لحماية البيانات، بهدف منح المستخدمين خيار التخلص التام من الإعلانات الموجهة والاستمتاع بميزات عتادية وبرمجية حصرية لعام 2026.

تصفح نقي بدون إعلانات على فيسبوك وإنستغرام

تستهدف ميتا من خلال نموذج الاشتراك الشهري المحدث توفير بيئة تصفح نظيفة تماماً تخلو من المواد الترويجية المزعجة؛ وتمنح هذه الترقية المشتركين القدرة على حظر خوارزميات تتبع البيانات الشخصية وملفات تعريف الارتباط اللحظية.

مما يعني حماية الخصوصية الرقمية بنسبة 100%، وعدم استغلال سجلات البحث والبث الخاصة بهم في بناء ملفات إعلانية موجهة، وهو ما ينعكس على سرعة تحميل واجهات التطبيقات وخفض استهلاك باقات الإنترنت المحمولة.

أدوات توثيق وترقية استثنائية لقطاع أعمال واتساب

تمنح باقات الاشتراك المخصصة لتطبيق "واتساب" ميزات إنتاجية متطورة تخدم قطاعاً عريضاً من الشركات والمحترفين.

وحرص مطورو ميتا على تضمين آليات توثيق متقدمة تتيح الحصول على شارة التحقق الرسمية، بالتكامل مع ميزات الذكاء الاصطناعي "Meta AI" لتوليد الردود التلقائية الذكية وإدارة حملات التراسل الجماعي بمرونة كاملة، فضلاً عن إمكانية ربط الحساب الواحد بأجهزة متعددة في وقت واحد لتسهيل التواصل مع العملاء لعام 2026.

خطط تسعيرية مرنة تلائم الأسواق المصرية والعربية

تتكامل البنية التسعيرية للاشتراكات الجديدة مع معايير القوة الشرائية الإقليمية لتوفير خيارات دفع مرنة داخل الأسواق المصرية والعربية.

وتتيح ميتا للمستهلكين إمكانية الاشتراك الفردي لكل منصة على حدة أو دمج الحسابات عبر "مركز إدارة الحسابات" الموحد للحصول على خصومات إضافية، وسط توقعات تقنية بأن تحظى هذه الخطوة باهتمام واسع من صناع المحتوى ورواد الأعمال الرقمية في مصر لتأمين حساباتهم من الاختراق وزيادة التفاعل التنافسي.

يبرهن التوسع المتسارع لشركة ميتا في قطاع الخدمات المدفوعة على أن عصر المجانية المطلقة لمنصات السوشيال ميديا بدأ يتراجع لصالح خطط العمل القائمة على الاشتراكات النقدية؛ ومع اكتمال الطرح الإقليمي الواسع لهذه الحزمة لعام 2026.

تترقب الأوساط التقنية مدى إقبال المستخدم التقليدي على دفع رسوم مقابل الخصوصية، ليبقى تحقيق التوازن بين العوائد الإعلانية ورضا المستهلك هو التحدي الأكبر لعملاق الشبكات الاجتماعية.