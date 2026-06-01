الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تحذير عالمي: بنزين السيارات الفارهة مهدد بالنفاد بسبب حرب إيران

عزة عاطف

تواجه شريحة مالكي السيارات الفارهة والخارقة (Supercars) حول العالم، أزمة تشغيلية ومادية غير مسبوقة مع إنذارات بنفاد البنزين، قد تجبر محركاتها الرياضية الثمينة على التوقف التام عن الدوران. 

ونقلت شبكة "CNBC" الإخبارية عن خبراء ومحللي قطاع الطاقة ، تحذيرات حاسمة تؤكد أن الإمدادات العالمية من "النفط الأساسي" (Base Oil) — وهو المكون الاستراتيجي والحيوي اللازم لتصنيع زيوت المحركات فائقة الأداء — تقترب من النفاذ التام في غضون شهر واحد فقط، كارتداد مباشر لتبعات الحرب المستعرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي فرضت حصارًا خانقًا على ممرات التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

تفاصيل النقص الحاد في النفط الأساسي وتأثيره على المحركات الرياضية

يعتبر النفط الأساسي الركيزة الهندسية الأولى التي تعتمد عليها شركات تصنيع الزيوت العالمية لخلط وتركيب الزيوت التخليقية بالكامل (Fully Synthetic Oils) المخصصة للمحركات المعقدة ذات الأرقام الميكانيكية العالية. 

ولا تتحمل المحركات الخارقة برميًا وميكانيكيًا استخدام الزيوت التقليدية العادية نظرًا لارتفاع درجات حرارتها الداخلية ومعدلات دورانها السريعة للغاية التي تتطلب لزوجة مطورة لحماية البساتين وأجزاء الحركة من الاحتكاك والتلف؛ ويؤدي غياب هذا الزيت المتخصص إلى وضع كتل المحركات المصنوعة من الألومنيوم والتيتانيوم تحت تهديد الكسر الفوري، مما يجعل شحن وخروج تلك السيارات من المرائب مخاطرة ميكانيكية غير محسوبة.

القيود الجمركية الأمريكية تضاعف معاناة قطاع قطع الغيار الفاخرة

لا تتوقف معاناة مالكي هذه الفئة من المركبات عند حدود أزمة الزيوت الحالية، بل تتكامل ماديًا مع حزمة القرارات والقيود المتذبذبة التي فرضها الرئيس ترامب والمتعلقة بالتعريفات الجمركية على الواردات الأجنبية. 

وتسببت هذه السياسات التجارية الحمائية في تحويل عملية الحصول على قطع الغيار الأصلية وشواحن التيربو البديلة إلى معركة لوجستية معقدة للغاية ومكلفة ماديًا، حيث ارتفعت أسعار المكونات الهيكلية المستوردة لمستويات قياسية بالتزامن مع قفزات أسعار البنزين عالي الجودة، مما أفقد تجربة اقتناء سيارة رياضية جزءًا كبيرًا من بريقها التسويقي والعملي.

شلل مرتقب في أسواق صيانة السيارات الفارهة ومخاوف من قفزات سعرية

تتوقع التقارير الصادرة من مراكز الصيانة الفاخرة وصالات العرض أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة حالة من الشلل المؤقت في عمليات الصيانة الدورية وجداول تبديل السوائل للسيارات الرياضية مع بدء نفاد المخزون الاحتياطي لدى الموزعين. 

ويرجح خبراء الاقتصاد أن تؤدي ندرة المادة الميكانيكية إلى اشتعال سوق سوداء لزيوت المحركات المخصصة لطرازات مثل فيراري، وبورشه، ولامبورغيني، ليرتفع سعر العبوة الواحدة إلى أرقام فلكية، وسط مساعٍ برمجية وهندسية من بعض المصانع للبحث عن بدائل كيميائية تخليقية بديلة لإنقاذ الموقف قبل انتهاء المهلة الزمنية المقدرة بثلاثين يومًا.

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

