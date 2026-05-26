ضبط أكثر من 2 طن بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أكثر من 2 طن مواد بترولية "بنزين، سولار" تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيدًا لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظة أسيوط.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إدارة (شخصين) مخزن "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة أول أسيوط، لتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وضبط بداخل المخزن على (أكثر من 2 طن مواد بترولية "بنزين، سولار")، وبمواجهتهما أقر بتحصلهما عليها من سيارة نقل "فنطاس" قيادة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة بندر أبنوب) وبرفقته آخر (مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) أمكن ضبطهما.



وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المواد البترولية من إحدى شركات البترول بدائرة مركز شرطة ثان أسيوط لتوزيعها على محطات الوقود بالمحافظة واتفاقهما مع القائمان على إدارة المخزن على تسليم الكمية لهما لحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة يتقاسمونها فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.