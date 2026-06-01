تكنولوجيا وسيارات

أسعار مرسيدس AMG GT 4-Door في السعودية

إبراهيم القادري

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس AMG GT 4-Door الكهربائية، وتنتمي AMG GT 4-Door لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

وتعد مرسيدس AMG GT 4-Door  الكهربائية قمة في التطور في سيارات الأداء من مرسيدس، وتعتمد على منصة AMG.EA .

محرك مرسيدس AMG GT 4-Door الكهربائية

تحصل سيارة مرسيدس AMG GT 4-Door الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 1150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وبها عزم دوران يصل إلي 2000 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 106 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 700 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ويمكن شحن البطارية إلي مدى يزيد عن 400 كم/ساعة في حوالي 5 إلى 10 دقائق من الشحن.

مواصفات مرسيدس AMG GT 4-Door الكهربائية

زودت سيارة مرسيدس AMG GT 4-Door الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، صوت رياضي رغم أنها سيارة كهربائية، إلا أنها مزودة بنظام صوتي اصطناعي يحاكي هدير محركات 8 سلندر لمنح السائق التجربة الرياضية المعتادة لسيارات AMG، وبها شاشات رقمية ممتدة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة .

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس AMG GT 4-Door الكهربائية بها، شاشة وسائط تفاعلية مائلة مقاس 14 بوصة، وبها عناصر تحكم مدمجة مستوحاة من سباقات الفورمولا 1، وبها نظام التحكم في استجابة المحرك (Response Control)، وبها أنظمة جر وتوجيه (AMG Race Engineer) لتناسب ظروف القيادة المختلفة.

سعر مرسيدس AMG GT 4-Door الكهربائية

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس AMG GT 4-Door الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 677 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس AMG GT 4-Door الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 907 ألف ريال سعودي .

