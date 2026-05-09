11 فوزاً.. بداية قوية للاعبين المصريين في بطولة العالم لمحترفي الإسكواش

رباب الهواري

حقق 11 لاعبًا ولاعبة مصريين الفوز في اليوم الأول من بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2025–2026، المقامة على ملاعب At The Hills, Crown Extension - بالم هيلز أكتوبر ، ليتأهلوا إلى الدور الثانى ، مواصلين تحقيق نتائج قوية في كبرى بطولات الإسكواش الدولية، وتعزيز تواجدهم في صدارة التصنيف العالمي.


واستهل اللاعب "علي أبو العينين" انتصارات المصريين في البطولة، بعد فوزه على "محمد الشربيني" بنتيجة 3-1، بواقع أشواط 11-9، 11-5، 6-11، 11-2. وفي الدور ذاته، حقق "محمد زكريا" الفوز على "مروان محمود عسل" بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-6، 11-6، 11-3، كما تغلب "يحيى النواساني" على نظيره "توفيق مخلفي" بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-6، 11-7، 11-4. وواصل اللاعبون المصريون تألقهم، بعدما فاز "فارس دسوقي" على نظيره الفرنسي "أوجست دوسورد" بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-9، 12-10، 11-8. واختُتمت منافسات الرجال بمواجهة جمعت بين "مصطفى عسل" و"رافائيل كاندرا" من ألمانيا، نجح خلالها مصطفى عسل في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-4، 11-3، 11-6.


وفي منافسات السيدات، استهلت اللاعبة "فريدة محمد" انتصارات المصريات في البطولة، بعد فوزها على "أمينة الريحاني" بنتيجة 3-1، بواقع أشواط 10-12، 11-6، 11-6، 11-2. وفي الدور نفسه، حققت "أمينة عرفي" الفوز على "سران نغيم" بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-2، 11-5، 11-7. كما تغلبت "نور هيكل" على نظيرتها "ملك خفاجي" بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-5، 12-10، 11-9. وقدمت "هنا رمضان" مباراة قوية أمام "إينا أماني" من ماليزيا، حسمتها لصالحها بنتيجة 3-2، بواقع أشواط 9-11، 11-9، 5-11، 11-9، 11-9. كذلك فازت "ندى عباس" على نظيرتها من نيوزيلاندا "كاتلين واتس" بنتيجة 3-2، بواقع أشواط 11-8، 4-11، 10-12، 11-3، 11-5. واختتمت "هانيا الحمامي" انتصارات المصريات، بعدما تغلبت على "رقية سالم" بنتيجة 3-1، بواقع أشواط 10-12، 11-5، 11-3، 11-8.


وتتواصل منافسات البطولة، التي تُعد واحدة من أبرز بطولات الإسكواش عالميًا، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم، بما يعكس مكانتها الدولية ويؤكد ريادة مصر في استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية.


ويخوض اللاعبون المصريون غدًا ٩ مايو منافسات الدور الثاني، حيث يلتقي كريم جواد مع باتريك رونى ، و محمد ابو الغار ضد سامويل اوسبورنى، و يوسف ابراهيم ضد سام تودو، كريم التركى ضد راميت تاندون، يوسف سليمان ضد مصطفى الصريطى، في منافسات الرجال. 


وفي منافسات السيدات تواجه نور الشربينى نظيرتها جريس جير، و تواجه سناء ابراهيم منافستها هنا كرايج ، بينما تلعب روان العربى أمام حبيبة هانى، كما ستواجه منه حامد نظيرتها مريم متولى، و نور ابو المكارم ضد نيلى جيليس، و رقية عثمان ضد هنا معتز، فيروز ابو الخير ضد هولى نوتن، زينة مكاوى ضد ناردين جاراس، جنة سويفى ضد سلمى هانى، ندين الحمامى ضد راشيل ارنولد.


جدير بالذكر أن تنظيم البطولة يأتي استكمالًا لجهود بالم هيلز في دعم إعداد وتأهيل أبطال مصر في رياضة الإسكواش، وتمكينهم من المنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

