التلغراف : ستارمر قد يستقيل ويسلم منصبه إلى عمدة مانشستر

أفادت صحيفة التلغراف بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يستقيل ويسلم منصبه إلى عمدة مانشستر آندي بورنهام.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينج إستقالته من منصبه،مؤكدا أنه فقد الثقة في قيادة ستامر.

وقال ستريتينج لرئيس الوزراء البريطاني: أصبح من الواضح الآن أنك لن تقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعوات للاستقالة بعد نتائج الانتخابات المخيبة للآمال لحزب العمال.



وباستقالة وزير الصحة البريطاني، ارتفع عدد الاستقالات في حكومة ستارمر إلى 5 وزراء.