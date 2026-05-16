هختارك أنت ...فيديو مؤثر لـ سيدة تشكر زوجها في محنة مرضها

حين تمرّ المرأة بمرضٍ يُثقل جسدها ، يصبح وجود زوجٍ حقيقي بجانبها أعظم أشكال الحب، رجل لا يهرب من التعب، ولا يخاف من المسؤولية، بل يمسك يد زوجته في أصعب لحظاتها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسيدة تشكر موقف زوجها في محنة مرضها.

وظهرت السيدة في فيديو وهي تبكي قائلة :من وقت ما تعبت و انت مزود عليا الحمل بدعمك ووقوفك بجانبي ،مش عارفه عملت ايه في دنيتي حلو عشان ربنا يكتبني علي أسمك ،شوفت في عنيك خوف مشوفتوش من الي في دمي .

و أضافت :في المستشفى اصحي الاقيك تحت رجلي بطبطب علي رأسي، كنت فاكره اني بعمل زي اي زوجه اكله حلوه ،وأقف جمبك في شدتك بس أنت زودت الحمل بدعمك ليا.

و أستكملت :عايزة اقوم عشان أديك الدنيا كلها ،بيقولوا مفيش أغلي من الضنا بس لو هيقارنوك بولادي هختارك انت .

الوقوف بجانب الزوجة في مرضها ليس واجبًا فقط، بل وفاءٌ تقدّره المرأة مدى العمر.