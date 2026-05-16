رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بشرى تتمنى تجسيد السيدة خديجة: نموذج استثنائي للمرأة

النجمة بشري
أوركيد سامي

كشفت الفنانة بشرى عن الشخصية التاريخية التي تحلم بتجسيدها في عمل فني، مؤكدة أن شخصية السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم تستحوذ على اهتمامها بشكل كبير، لما تحمله من قوة وتأثير ومكانة عظيمة في التاريخ الإسلامي.

وقالت بشرى، خلال تصريحات تليفزيونية، إنها تتمنى تقديم السيرة الذاتية للسيدة خديجة في عمل درامي أو سينمائي إذا كان ذلك مسموحًا، موضحة أن أكثر ما يلفت انتباهها هو تفاصيل حياتها قبل الإسلام، وشخصيتها القوية ودورها المؤثر في حياة الرسول الكريم.

وأضافت أن السيدة خديجة تُعد نموذجًا استثنائيًا للمرأة، خاصة أنها كانت أول من آمن برسالة النبي من النساء، كما أنها صاحبة قرار وشخصية مستقلة، مشيرة إلى أن من أكثر الأمور المبهرة في قصتها أنها هي من بادرت بطلب الزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم، معتبرة أن ذلك يعكس مكانة المرأة وقوتها في المجتمع منذ فجر الإسلام.

وأكدت بشرى أن قوة المرأة واحترامها في الإسلام أمر أصيل وليس وليد العصر الحديث، مشيرة إلى أن الشخصيات النسائية التاريخية تحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية الملهمة التي تستحق التناول الفني الراقي.

وعلى الجانب الفني، شاركت بشرى في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل سيد الناس، الذي قام ببطولته الفنان عمرو سعد، وشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد رزق، إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد زاهر، إنجي المقدم، وخالد الصاوي، والعمل من إخراج محمد سامي.

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق حول شخصية “جارحي” الذي تتغير حياته بالكامل بعد وفاة والده، ليجد نفسه أمام أسرار غامضة وثروة ضخمة وماضٍ مليء بالأزمات والصراعات.

كما ظهرت بشرى كضيفة شرف في مسلسل عقبال عندكوا، بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، إلى جانب محمد ثروت، إنعام سالوسة، سليمان عيد، وعلاء مرسي، ومن إخراج علاء إسماعيل.

ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش.. سر الخلطة والطعم زي المحلات

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات

أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

